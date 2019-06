Trump llama “horrible” a Meghan Markle

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó a la duquesa de Sussex, la estadunidense Meghan Markle, de "horrible" por haber hablado mal de él cuando era aspirante, como candidato republicano, a la Casa Blanca.Trump hizo estas declaraciones en una entrevista que publica este sábado el tabloide británico The Sun con motivo de la visita de Estado de tres días al Reino Unido que empieza el próximo lunes, invitado por la reina Isabel II.En la conversación con el diario, el mandatario admitió que no estaba al tanto de que la ex actriz, que se casó con el príncipe Harry en mayo de 2018, apoyara a la demócrata Hillary Clinton a la presidencia de Estados Unidos en 2016, y que ella sugiriera que se marcharía de su país si ganaba Trump."¿Qué puedo decir? No sabía que ella fuera horrible", contestó el político al serle preguntado sobre la opinión de la duquesa.No obstante, el presidente consideró que Meghan Markle podría ser una princesa "muy buena" y dijo que fue "bonito" que ella se uniera a la familia real británica.Durante su visita de Estado, Trump será recibido con honores y se reunirá con varios miembros de la familia real, pero en esos encuentros no estará presente la duquesa de Sussex, pues hace unas semanas dio a luz al primer hijo de los duques, Archie.