Trump lleva a cabo en la Casa Blanca el funeral de su hermano Robert

Escuchar Nota

Robert, I Love You. Rest In Peace! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 21, 2020

, quien murió el sábado pasado en Nueva York.Por primera vez en 57 años, la Casa Blanca fue sede de un funeral de cuerpo presente, dado que en 1963 se rindió homenaje a los restos del mandatario John F. Kennedy.Miembros de la familia del presidente y la primera dama, Melania Trump, asistieron al funeral, que contó con la participación de “varias docenas” de invitados, en la llamada East Room, lugar de recepciones oficiales de la Presidencia, según la cadena de televisión CNN.mientras era transportado del interior de la Casa Blanca desde el Pórtico Norte hasta el coche fúnebre, al ritmo de gaitas que tocaron “Abide with me“, que se suele tocar en exequias.. El presidente no hizo declaraciones a los periodistas congregados afuera.que los costos del funeral serán pagados por el propio Trump de su bolsillo.El lunes pasado, el mandatario anunció que estaba pensando celebrar en la mansión presidencial las exequias por su hermano., dijo Trump a la prensa a principios de semana.Robert Trump, al que el presidente describió como su “mejor amigo”, murió el sábado pasado en un hospital de Nueva York, después de que la víspera el mandatario se desplazara a esa ciudad para visitarlo.bajo condición de anonimato, Robert había sufrido hemorragias cerebrales recientemente como consecuencia de una caída, y en las últimas semanas su salud se deterioró hasta el punto de que ya no podía hablar por teléfono.Esta es la primera vez que los restos de un ciudadano sin un cargo público son llevados a la mansión presidencial para unas exequias desde 1936, cuando se celebró el funeral por Louis Howe, asesor del presidente Franklin Delano Roosevelt.Con información de EFE