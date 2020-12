Trump ordena retirada de soldados de EU en Somalia

Escuchar Nota

Donald Trump ordenó la salida de "la mayoría" del personal militar y de seguridad estadunidense de Somalia, que llevaba a cabo operaciones contra el grupo yihadista Al Shabab, anunció el viernes el Pentágono.Trump "ha ordenado al Departamento de Defensa y al Comando de África de Estados Unidos que reubiquen a la mayoría del personal y activos fuera de Somalia para principios de 2021", dijo en un comunicado."Si bien es un cambio en la postura de la fuerza, no lo es en la política de Estados Unidos", agregóUnos 700 soldados de las fuerzas especiales estadounidenses entrenan y asesoran al ejército de este país del Cuerno de África contra los yihadistas de Al Shabab, afiliados a Al Qaeda."Estados Unidos no se está retirando ni separándose de África", aseguró el Pentágono."Continuaremos debilitando las organizaciones extremistas violentas que amenacen potencialmente nuestro territorio", agregó, y se comprometió a "mantener la capacidad de llevar a cabo operaciones antiterroristas selectivas en Somalia".También continuará con sus actividades de inteligencia.Desde la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales de noviembre, el magnate republicano, aunque todavía no ha admitido su derrota, ha intentado acelerar el retiro de varios países, entre ellos Afganistán e Irak, antes del traspaso del poder el 20 de enero.Al Shabab sigue siendo una amenaza importante en Somalia y en la región, según afirmó el Inspector General del Pentágono en un informe muy reciente.El grupo "continúa adaptándose, resistiendo y sigue siendo capaz de atacar los intereses occidentales y de sus socios en Somalia y África Oriental", señaló.Con información de Excélsior