Trump pide al NYT devolver premios Pulitzer para entregarlos a ‘periodistas de verdad’

Escuchar Nota

"¿Cuándo los falsos periodistas, que recibieron premios Pulitzer injustificados por Rusia, Rusia, Rusia y el fraude del impeachment, van a devolver sus premios manchados para que puedan ser entregados a los periodistas que acertaron? Os daré los nombres, que los hay muchos", expresó el mandatario en su cuenta de Twitter.

When are the Fake Journalists, who received unwarranted Pulitzer Prizes for Russia, Russia, Russia, and the Impeachment Scam, going to turn in their tarnished awards so they can be given to the real journalists who got it right. I’ll give you the names, there are plenty of them! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 10, 2020

Trump says Pulitzer Prizes for reporting on his aide's guilty plea (and perhaps Russian efforts to aid his campaign) "should all be returned" to the "Pulitzer Committee, or whoever gives the prizes."



Trump then says he has a "long list" of who should get the Pulitzer. pic.twitter.com/RF9Zi4IYXM — The American Independent (@AmerIndependent) May 7, 2020

El presidente de Estados Unidos,, concedidos al diario entre otros materiales porpara entregarlos aPreviamente, el presidente Trump ya había exhortado al diario a devolver los premios.El pasado lunes, The New York Times se llevó tres premios Pulitzer, incluido el galardón en la categoría depor una serie de artículos sobre el "régimen de Vladímir Putin" que, según la web del premio,Al comentar la concesión del premio, laadvirtió que el comité organizador del galardón asume una "gran responsabilidad" destacandoLa portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, ha desmentido en más de una ocasión las publicaciones de The New York Times sobre Rusia, que ha calificado de, ya sea una sobre, una en la que se afirmaba que, o una sobre la