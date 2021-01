Trump pierde a sus abogados a una semana de iniciar su juicio político

Escuchar Nota

"Los esfuerzos de los demócratas para acusar a un presidente que ya dejó el cargo son totalmente inconstitucionales y tan malos para nuestro país. De hecho, 45 senadores ya votaron que es inconstitucional. Hemos trabajado mucho, pero no hemos tomado una decisión final en nuestro equipo legal, que se integrará en breve", dijo a CNN el exasesor de campaña de Trump, Jason Miller.

poco más de una semana antes de que comience su juicio, según personas familiarizadas con el caso, en medio de unl.Fue un acontecimiento dramático en el, quien ha luchado por encontrar abogados dispuestos a tomar su caso. Y ahora, con los informes legales pendientes la próxima semana y un juicio que comenzará solo unos días después, Trump se aferra a su farsa dey de repente se encuentra sin representación legal., quienes se esperaba que fueran dos de los abogados principales, ya no están en el equipo. Una fuente familiarizada con los cambios dijo que fue una decisión mutua para ambos dejar el equipo legal. Como abogado principal, Bowers reunió al equipo., un abogado de Carolina del Norte que se agregó recientemente al equipo, también se fue, según otra fuente familiarizada con los cambios., de Carolina del Sur, tampoco están involucrados en el caso.Una persona familiarizada con las salidas le dijo a CNN queen lugar de centrarse en la. Trump no fue receptivo a las discusiones sobre cómo deberían proceder en ese sentido.Los abogados aún no habían recibido ningún pago por adelantado y nunca se firmó una carta de intención. CNN se comunicó con los abogados para obtener comentarios.