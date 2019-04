Trump se alía con Cher sobre inmigrantes en Los Ángeles

El presidente Donald Trump encontró el lunes una inusual nueva aliada en su batalla contra los demócratas por la inmigración ilegal: la estrella del pop y, en general feroz crítica, Cher."¡Finalmente estoy de acuerdo con @cher!”, tuiteó Trump luego de que la cantante hiciera públicas sus preocupaciones sobre que la ciudad de Los Ángeles no está en posición de cuidar a migrantes pobres, debido a que ya presenta falencias para hacerse cargo de las personas sin hogar."Entiendo la ayuda a los inmigrantes en dificultades, pero MI CIUDAD (Los Ángeles) NO ESTÁ CUIDANDO A SU PROPIA GENTE”, tuiteó Cher el domingo. “Si mi estado no puede cuidar de los suyos (muchos son veteranos), ¿cómo puede hacerse cargo de otros más?”.Su publicación, en la que el excéntrico uso de puntuación, mayúsculas y gramática se asimila a la del famoso estilo de escritura del presidente, ha sido aprovechado por los republicanos.Argumentan, como Trump, que la migración ilegal ha llegado a niveles de emergencia que requieren acciones drásticas. Por su parte, los demócratas dicen que las políticas de Trump han creado gran parte del problema y que explota las tensiones para su propio beneficio político.Para probar su punto, Trump ha amenazado con enviar a un gran número de migrantes a ciudades y estados dirigidos por demócratas que se han declarado a sí mismas como “santuarios” para los extranjeros sin papeles, incluido California.