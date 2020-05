Trump se burla de Biden con video viral de los bailarines del ataúd

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, subió en su cuenta de Facebook, algo poco usual para el mandatario donde declara principalmente en Twitter, el meme de los Dancing Pallbearers, los ghaneses que bailan sobre un ataúd, aludiendo a la campaña del candidato demócrata y próximo rival, Joe Biden.







El video hacer referencia a las declaraciones del candidato demócrata en un popular programa de radio afroamericano llamado "The Breakfast Club" donde Biden aseguró que "si votabas por Trump" y no por él "no eras negro"; generando polémica entre los republicanos y diversos líderes afrodescendientes, que lo acusaron de racismo.



Tanto el mandatario como el candidato demócrata se han acusado públicamente. Biden critica la gestión de Trump frente la la pandemia de coronavirus que ha dejado casi 100 mil muertos en Estados Unidos, el líder republicano lo ha catalogado como "Sleepy Joe" ("Joe, el dormido") en diversas ocasiones debido a sus reacciones tardías en la campaña.