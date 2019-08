Trump se dice ‘elegido’ para enfrentar a China en comercio

Donald Trump, dijo el miércoles que era "el elegido" para abordar los desequilibrios comerciales con China, a pesar de que investigadores deladvirtieron que sus aranceles podrían reducir la producción económica de Estados Unidos en un 0,3 por ciento en 2020.Trump aseguró a periodistas que su vida sería más fácil si no hubiera lanzado unacon China, pero defendió sus medidas y sostuvo que creía que todavía es posible lograr un acuerdo comercial entre las economías más grandes del mundo."Soy el elegido... por eso me estoy enfrentando a. Me estoy enfrentando a China en comercio. ¿Y sabes qué? Estamos ganando", dijo Trump, utilizando un término que a menudo se usa para referirse a figuras religiosas como Jesús y Mahoma.Trump reconoció por segundo día consecutivo que la guerra comercial con China podría dañar la economía de Estados Unidos, aunque insistió en que una recesión no está en el horizonte.La(CBO) se convirtió el miércoles en la última institución independiente en advertir sobre las consecuencias de los aranceles que Trump ordenó imponer contra China y una gran cantidad de otros países.La CBO dijo que los cambios en las políticas al comercio exterior aplicados desde enero de 2018 reducirán elajustado a la inflación en un 0,3 por ciento en 2020.Elha dicho que la producción económica mundial podría reducirse hasta un 0,5 por ciento en 2020 como resultado de los aranceles.La CBO dijo que los gravámenes están aumentando los precios internos, reduciendo el poder adquisitivo de los consumidores y aumentando el costo de la inversión empresarial. También se espera que el ingreso real promedio de los hogares decaiga un 0,4 por ciento, agregó la entidad.