Trump se reunirá con Xi, Putin, Modi, Merkel y Erdogan

Donald Trump tendrá encuentros con varios dirigentes al margen de la cumbre del G20 esta semana en Japón, incluyendo los presidentes de China, Xi Jinping; Rusia, Vladimir Putin; India, Narendra Modi; Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y la canciller alemana Angela Merkel, indicó este lunes un funcionario estadounidense.El inquilino de la Casa Blanca también se reunirá con el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed bin Salmán, un encuentro que toma una relevancia particular en el clima de tensiones crecientes entre Washington y Teherán.También están programados intercambios con el primer ministro japonés, Shinzo Abe, y el primer ministro australiano, Scott Morrison.El encuentro con Xi, muy esperado debido a la actual guerra comercial entre China y Estados Unidos, se celebrará probablemente el sábado, en el segundo día de la cumbre.Luego de su participación en el G20, Trump viajará a Seúl.Consultado sobre una eventual visita de Trump a la zona desmilitarizada que separa las dos Coreas, el responsable estadounidense no negó ni confirmó.Pero aseguró que no estaba programado un encuentro con el líder norcoreano Kimg Jong Un, con quien Trump ya se ha reunido en dos oportunidades, en Singapur (junio de 2018) y Hanói (febrero de 2019).