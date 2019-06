‘Trump trata a México como enemigo para desviar atención’

La líder de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, Nancy Pelosi, denunció hoy que el presidente Donald Trump trata a México "como un enemigo" y su decisión de aplicar aranceles busca desviar la atención del reporte Mueller sobre la interferencia rusa en los comicios de 2016.Aplicar aranceles a las exportaciones mexicanas a Estados Unidos obedece a una simple razón política: quiere distraer a los votantes de los hallazgos del fiscal especial Robert Mueller sobre la interferencia rusa en los comicios de 2016, cuando ganó la Presidencia, enfatizó la representante demócrata.Pelosi habló a la prensa este miércoles en el Capitolio, donde se refirió a la reunión de la tarde de este martes con funcionarios mexicanos encabezados por el canciller Marcelo Ebrard.En esa reunión se habló de las negociaciones para el acuerdo comercial que reemplazará al tratado trinacional de 1994, que la parte mexicana ha denominado T-MEC, y precisó que ignora si la posición del mandatario significa que este quiere detener el proceso de ratificación legislativa, puntualizó según el reporte del sitio The Hill.Canadá, Estados Unidos y México negociaron la actualización del tratado comercial trilateral que entró en vigor en 1994 y su nueva versión que firmaron a fines del año pasado, documento sujeto a la ratificación de sus respectivos poderes legislativos.Mientras el proceso sigue su marcha, el presidente Trump anunció el pasado 30 de mayo la imposición de aranceles a todas las exportaciones mexicanas a Estados Unidos, que iniciarán con 5.0 por ciento el 10 de junio y que luego subirán cada mes hasta un máximo de 25 por ciento en octubre.La decisión pretende obligar a México a detener el flujo de inmigrantes sin documentos provenientes en su mayoría de América Central, así como de drogas ilegales.En el Congreso estadounidense legisladores demócratas -que dominan la Cámara de Representantes- y del Senado -en manos republicanas- han mostrado su oposición a esa política tarifaria y tratan de evitar su aplicación.Enfrentemos lo que (esa política arancelaria) es: una distracción del reporte Mueller. Y ha conseguido su objetivo, sostuvo la líder demócrata.De acuerdo con el reporte, por lo pronto no se ha decidido si la Cámara de Representantes tomará alguna acción si las tarifas comienzan su aplicación gradual el próximo lunes.No quiero especular sobre esa posible acción, pero pienso que existe una inconformidad general entre los republicanos y el sentimiento entre los demócratas es de que no se trata de una política prudente, dijo a su vez el representante demócrata Steny Hoyer.La presunta intervención rusa en los comicios de 2016 para debilitar a la entonces candidata demócrata Hillary Clinton, originó una investigación a cargo del fiscal especial Robert Muller, quien entregó el resultado de su trabajo el pasado mes de abril.A fines de mayo, en su primera declaración sobre el reporte, Muller indicó que su investigación no exoneraba al presidente Trump, pero que si no lo acusaba era porque la doctrina jurídica estadounidense impedía el encausamiento de un mandatario en funciones.Además, dejó en manos congresionales la determinación de los pasos a seguir.Por su parte, el jefe de la Casa Blanca escribió en un tuit tras las declaraciones de Muller, que el resultado de las indagaciones no había arrojado pruebas suficientes, lo que significaba que era inocente. "¡El caso está cerrado!", concluyó.