Trump va confiado a juicio; impeachment inicia mañana

“Nunca he visto al Partido Republicano tan fuerte y unido como lo está ahora. ¡Gracias!”, afirmó el mandatario a través de su cuenta de Twitter.

“El voto de la Cámara fue para acusar de abuso de poder, que no está dentro de los criterios constitucionales para un juicio político, y de obstrucción a la justicia”, aseguró Dershowitz, profesor de derecho de Harvard.

Mañana eliniciará el debate para decidirEn este contexto, el mandatario expresó su confianza en la bancada de su partido.De acuerdo con el sitio de análisis de datos y estadísticas fivethirtyeight.com, sóloMientras queEn total, 49 por ciento de la población está a favor de llevar a cabo un proceso de juicio político.La semana pasada, la Cámara de Representantes envió al Senado lospara decidir si destituyen al presidente.En este sentido, el abogado, quien es parte de la defensa del presidente, argumentó que si los cargos fueran verdaderos no alcanzan el nivel de un comportamiento digno de la destitución.El Congreso acusó a Trump de abusar de su cargo paraDemócratas y republicanos han discutido sio si se podrá llamar a testigos y presentar nuevas pruebas, como exigen los demócratas. Mientras que el presidente estará en Davos, Suiza.• Durante la discusión en el Senado, estará prohibido hablar con la persona de al lado. No está permitido usar el teléfono celular o salir del recinto.• El proceso inicia con la frase: "A todos los presentes se les ordena mantener silencio, so pena de encarcelamiento".• Los senadores deberán escuchar a la parte acusatoria, a los abogados de Trump y, probablemente, a varios testigos.