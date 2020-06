¿Tu conexión de WiFi está lenta? Te decimos la razón

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Si los días que te toca trabajar en casa te angustian porque de plano tu conexión WiFi es más lenta que una tortuga, ya no te preocupes más. Es posible que estés cometiendo algunos errores de lo que ni siquiera te has dado cuenta y que provocan este problema, pero esto tienen solución.



Muchas veces las videollamadas se traban o la velocidad de carga de los archivos no es la óptima, de entrada, nuestras redes de casa no son igual de potentes que las de la oficina.



Sin embargo, hay algunos cambios que podrías hacer para que tu red vuelva a funcionar a su máxima capacidad. Aquí van algunos:



Saturación de usuarios



Cuando demasiados usuarios están conectados al mismo tiempo, el ancho de banda se consumirá rápidamente, haciendo que la velocidad se vuelva lenta. Además de revisar si tu compañía te está ofreciendo los Megas que promete, debes cerciorarte que, nadie más que las personas permitidas se aprovechen de tu red.



Router viejo



Un router que tiene más de dos o tres años en tu casa, podría no funcionar igual que en el momento en el que fue adquirido, en especial cuando se piensa que ahora estamos más conectados a servicios de streaming y productos inteligentes.



Alcance de la red



Estar lejos del módem es un problema que todos conocemos, pero lo que no conocen muchas personas es que tu servicio (tu router) tiene dos tipos de señales 2.4 Ghz y 5Ghz, en este caso, la primera tiene mejor alcance, sin embargo, si estás cerca del módem, te convendrá la segunda, pues es más rápida.