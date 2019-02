¿Tu currículum pasa la ‘prueba de los seis segundos’?

¿Sabías que el reclutador promedio verá tu currículum durante únicamente unos seis segundos para decidir si eres adecuado para el puesto o no? De hecho, esta práctica es tan común que se le llama ‘La Prueba de los Seis Segundos’, y para pasarla es probable que tengas que hacer ciertos cambios en tu hoja de trabajo.Primero que nada, debes recordar colocar tu nombre en la primera parte del currículum. Éste debe ser lo primero que vea el reclutador. Después, justo enseguida, incluye tu título o certificado.Por ejemplo, podrías poner: “Juan Pérez, Doctor en Ciencias Aplicadas”.Recuerda que los empleadores suelen darle un vistazo rápido a tu currículum, por lo que, al poner tus certificaciones enseguida de tu nombre, te asegurarás de que no lo pasen por alto, según explica la experta en carrera, Amanda Augustine.Cuando hables de tus habilidades, evita hacer descripciones genéricas, como que eres una persona motivada, dinámica, trabajadora u orientada a resultados.En su lugar, sé lo más específico que puedas. Por ejemplo, puedes decir: “Gerente de ventas con 12 años de experiencia en banca corporativa e hipotecas comerciales”.Esto le hará saber de inmediato al empleador que eres justo lo que está buscando.Después de decir qué haces y mencionar brevemente tu experiencia, deberías respaldar esa información en un resumen.Este debe ser verdaderamente breve, de unas 3 o 5 líneas, y debería contestar las siguientes preguntas:-¿Por qué estás calificado para ocupar el puesto vacante?-¿Cómo es que tu experiencia, educación y habilidades te hacen un buen candidato para este tipo de rol?-¿Cómo has utilizado dichas cualidades para darles más valor a tus empleos anteriores?Finalmente, después de hacerle estos ajustes, una buena forma de probar si tu currículum es eficaz, es pedirle a un amigo que le eche un vistazo.Es buena idea que tu amigo no esté en la misma profesión que tú, porque así sabrás si tu CV está tan claro que cualquiera lo puede entender.Pídele que lea tu currículum, pero que no lo haga por más de 30 segundos (hay que darle más tiempo, ya que tu amigo seguramente no es un reclutador profesional). Después, pregúntale si pudo encontrar y comprender fácilmente tus objetivos de trabajo y certificaciones, si no fue así, entonces quiere decir que tu currículum necesita más trabajo.Como ves, pasar la prueba de los seis segundos no es nada fácil. Por eso, ponle mucha atención a cada detalle de tu currículum, porque recuerda que, al final, tienes una mínima cantidad de tiempo para convencer a los reclutadores con él.