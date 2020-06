¿Tu hijo tiene ‘Síndrome del emperador’?, cómo evitarlo

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Cuando un pequeño sufre de este síndrome, suele mantener una personalidad desafiante, autoritaria e incluso violenta hacia los padres y otros adultos.



También es conocido como Trastorno de oposición desafiante (TOD) y uno de los detonantes para detectarlo es cuando el niño comienza a ser grosero, mandón y berrinchudo sin razón.



Los niños con Síndrome del Emperador suelen ser altamente caprichosos, insensibles, egoístas y la mayoría del tiempo están enojados, tristes y demandan mucha atención. Cuando no se les da algo que quieren, gritan, patalean, lloran e incluso pueden llegar a insultar.



Lo más grave es que los niños con este trastorno no sienten ningún tipo de culpa cuando arrementen contra sus padres, maestros o cualquier otro adulto.



CAUSAS MÁS COMUNES



La falta de comunicación y falta de límites puede ser la responsable de este caso, pero también darle muchos privilegios al niño sin razón o consentirlo de más pueden ser un detonante.



Otra de las causas es la falta de calidad de tiempo y lazos afectivos, es decir, la carencia de actividades en familia que promuevan el amor y la comunicación. Muchos de los casos se pueden ver en hijos únicos con familias de padres ausentes, que no pasan tiempo con él y al sentirse culpables, suelen aceptar conductas o suelen consentirlo.



CÓMO EVITARLO



- Pasa tiempo de calidad con tu hijo en actividades divertidas y que unan a la familia.



- Habla con él y manten una comunicación sana, pregúntale cómo se siente y qué le gustaría que fuera diferente.



- Pon límites.



- No lo premies con cosas demasiado caras o en cualquier momento sin ninguna razón, puedes correr el riesgo del Síndrome de niño rico.



- Busca a un experto.