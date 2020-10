Tu hijo ve porno y tú no lo sabes ¿cómo vas a actuar al respecto?

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Pornografía, "grooming" o "ciberbullying". Los padres y madres que desconozcan el significado de estos tres términos tienen un problema. Y no solo eso. Quienes piensen que sus menores no ven porno, o que jamás lo han hecho, también. Así como quienes piensan que sus hijos jamás hablan con desconocidos por internet.



Bajo este panorama, el gobierno de Nueva Zelanda ha lanzado la campaña " Keep it real online" para ayudar a los padres, madres y educadores a mantener seguros a sus hijos en la Red. Y uno de los proyectos de dicha iniciativa que más impacto está generando tiene que ver con la pornografía:







En dicho vídeo, dos actores porno llegan desnudos a una casa. Llaman y les abre la madre, recién duchada y con la taza de café en la mano. "Hola, soy Sue y él es Derek", dice la actriz. "Estamos aquí porque tu hijo acaba de vernos por internet. Ya sabes, él nos ve", continúa la joven. La madre, que no entiende muy bien qué pasa, ante tantas explicaciones llama a su hijo: "Matt, cariño, aquí hay dos personas que quieren verte". Y añade dirigiéndose a la pareja: "Así que, ¿él los ve?".



"Sí", responde la actriz porno. "Ya sabes, en su portátil, iPad, PlayStation, desde su teléfono, desde tu teléfono, Smart TV", continúan los actores ante la incredulidad de la progenitora.



"Sí, da igual", continúa la joven, dando a entender que no importa desde qué dispositivo consuma el menor dicho contenido sino qué tipo de contenido consume. "Nosotros hacemos películas para adultos pero su hijo es un niño -señala-. Podría no saber cómo funcionan realmente las relaciones personales. Nosotros ni siquiera hablamos de consentimiento, ¿verdad? Solo nos ponemos manos a la obra". "Sí", dice él. "Pero nunca actuaría así en la vida real", añade el actor porno.



En ese momento, Matt, aparece con el portátil en una de sus manos y en la otra lleva el plato del desayuno. "Hola Matty, te veo bien", saluda la actriz cariñosamente al pequeño. Él, al verles, se queda petrificado y se le cae el plato al suelo.



La madre, que presencia la escena, se habla a sí misma: "Sandra, calma. Sabes lo que tienes que hacer". Y se dirige a su hijo: "Muy bien Matty. Es hora de que hablemos sobre las diferencias que hay entre lo que ves en internet y cómo son de verdad las relaciones personales".



La campaña termina recordando: "Muchos menores utilizan el porno para aprender cosas del sexo".



Internet para los jóvenes



El Gobierno de Nueva Zelanda recuerda que internet ofrece "muchos beneficios para niños y adolescentes, pero también pueden ser blanco de delitos y explotación". Por ello, "es importante educar a los niños y ayudarlos a desarrollar habilidades de seguridad online para que puedan navegar por internet de una manera segura, feliz y saludable".



Algunos riesgos a los que se enfrentan los menores en la Red son:



- Material inapropiado: exposición a material de naturaleza sexual o violenta que puede causar angustia emocional y fisiológica significativa.







- Pornografía: ya sea de manera intencionada o involuntaria, este tipo de contenidos no es adecuado para los niños.



- "Grooming": se trata de una práctica muy común por la que un adulto se hace pasar por un menor para establecer una relación con el niño o niña con fines sexuales. En algunos casos, los pedófilos usan plataformas online para ganarse la confianza de los menores.







- "Ciberbullying": se trata del ciberacoso, es decir, cuando un menor es acosado por otro. La víctima recibe mensajes, imágenes o vídeos abusivos o hirientes con el objetivo de ser excluido o humillado por sus compañeros. Esto puede conducir a sentimientos de vulnerabilidad, aislamiento, depresión y ansiedad.