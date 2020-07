¿Tú mascota puede usar cubrebocas?

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Recientemente se dio a conocer un video en el que un niño de Ecuador le coloca un cubrebocas a su perro para evitar que se contagiara de coronavirus.



Sin embargo, esta práctica podría poner en riesgo a los canes, gatos y todo tipo de animales, de acuerdo con la doctora Melissa Meehan, veterinaria del Reino Unido.



¿Por qué no es bueno ponerles tapabocas?



De acuerdo con la especialistas, los perros y gatos a los que se les colocan cubrebocas podrían experimentar diversos padecimientos, dentro de los cuales se incluye la muerte.



Pese a ser una práctica bien intencionada, asegura la experta, los animales a los que se les colocan trozos de tela sobre el hocico pueden experimentar estrés o ansiedad.



Estos padecimientos pueden desencadenar en problemas de salud, bienestar mental y causar problemas de comportamiento por los que normalmente no pasarían.



La doctora dijo también que tener esta protección suele afectar la respiración de los peludos, en especial con razas como bulldog inglés, bóxer, pug, boston terrier, buldog francés, shih tzu, pequinés y lhasa apso, los cuales tienen predisposición genética a no poder respirar bien.



Con información de XEU Noticias