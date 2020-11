¿Tu pareja te manda pocos mensajes? Estudio afirma que te ama más

Escuchar Nota

¿Cuántas veces has pensado que si no te escribe es porque no tiene interés? Antes de ponerte en lo peor, sigue leyendo porque hay esperanza y luz al final del túnel., publicó un artículo que explica que, en contra de lo que pensamos, textearse constantemente entre una pareja quizás no sea lo más positivo para la relación.De acuerdo con la investigadora, cuantos más mensajes de texto reciben las personas, más se sienten obligadas a enviar mensajes de texto. Esto da lugar a un ciclo de comunicación virtual que resta a la relación en vivo.Si se convierte en un patrón de dependencia por alguna de las dos partes,. Pero no todo es como parece.La psicóloga señala que las parejas que se escriben demasiado podrían estar en problemas. ¿Por qué?Los mensajes de texto ofrecen cierta distancia y no son la manera idónea para abordar temas complejos o tratar problemas.Además, si se hace hay muchas posibilidades de malinterpretar las palabras.Entre menos mensajes intercambien las parejas y más conversaciones profundas tengan, mas estables serán.Con información de La Opinión