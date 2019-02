Tu peor gasto hormiga: 14 mil pesos en Uber

Ni cuenta te habías dado, pero la necesidad de transportarte con mayor comodidad y en condiciones en teoría más seguras, ha sumado a tu lista de gastos estos 14 mil pesos anualesLa tarifa mínima de cobro por viaje en Uber es desde 40 pesos, según el tipo de automóvil y servicio que se pida, mientras en Cabify es de 41 pesos y en Didi es de 25 pesos, más el cálculo del viaje y comisiones adicionales en todos los casos.En México, el 30% de las personas utiliza 3 veces a la semana algún transporte privado como Uber, Didi, Cabify u otro. El 20% asegura que hace uso de este tipo de servicio por lo menos una vez a la semana, y el 10% lo utiliza más de 3 veces por semana.Un 30% indica que toma este tipo de servicio solo una vez cada 15 días. Únicamente el 10% de los mexicanos asegura no utilizar este tipo de transporte, de acuerdo con un sondeo realizado por la comparadora de servicios financieros Coru.com y la empresa de estudios de mercado Brad.Feebbo en febrero de 2019.El monto semanal que gastan los mexicanos en transporte de aplicaciones varía entre menos de 300 pesos (66%), de 301 a 500 pesos (22%) y más de 500 pesos (2%), según datos de la misma encuesta.Se podría decir, que el gasto promedio de un mexicano, por usar apps de servicios de transporte privado, es de entre 1,200 a 2,000 pesos al mes. Anualmente este servicio representaría un desembolso de más de 14 mil pesos.“Pedir servicios de transporte desde una aplicación es bastante cómodo y seguro, pero al ser un gasto pequeño y que no siempre se hace en efectivo, ignoramos cuánto dinero destinamos al año en estos eventos” comenta Bernardo Prum, director comercial de Coru.comLas principales formas de pago elegidas para este tipo de servicios son con una tarjeta de débito (20%), tarjeta de crédito (12%), efectivo (56%) y PayPal (2%). El 10% utiliza otras formas de pago.En el sondeo realizado en febrero de 2019 participaron 200 personas mayores de 18 años, de todos los niveles socioeconómicos y residentes en todo el país. El error muestral es de 5.7% y el nivel de confianza es de 95%.Cómo controlar los gastos en apps de transporte1. Compara el costo de viajes, pero cierra las apps después. Si tienes instaladas al menos dos aplicaciones puedes comparar el costo del viaje en ambas, pero cuando elijas, evita dejar abierta la otra app en segundo plano, ya que podrías haber autorizado el viaje sin querer, y se consumen datos de navegación.2. Establece límites para tu transporte. Analiza si el uso de taxi o transporte privado se justifica por seguridad o presupuesto. Si te da un beneficio a largo plazo, va de acuerdo con tus objetivos y presupuesto, y además no podrías sustituir ese viaje de otra forma, págalo. De lo contrario, valora otras opciones como transporte público, viajes compartidos o esperar horarios con tarifas más bajas.3. Usa cupones y promociones. La mayoría de esas apps cuentan con ofertas temporales, e incluso hay tarjetas de crédito que acumulan puntos por este tipo de gastos.