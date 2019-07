Tu próximo pedido podría ser entregado por un robot

Si te avisan que va a llegar un paquete a casa y, al abrir la puerta, te encuentras con un androide, no te extrañes. Lo último tras los vehículos de mensajería autónomos y los drones multihélice son unos robots humanoides que llegan a los domicilios caminando con dos piernas metálicas y hacen la entrega en mano.En un futuro cercano, los paquetes adquiridos en línea serán entregados directamente mediante pequeños vehículos autónomos de seis ruedas o vehículos aéreos no tripulados de cuatro o seis hélices, que reemplazaran a algunos de los actuales mensajeros y repartidores de carne y hueso, que ahora llegan a nuestras puertas.Firmas internacionales como Starship, Zhen Robotics, Amazon o DHL, ya están desarrollando, perfeccionando y probando estos sistemas que combinan los últimos avances en inteligencia artificial, robótica, redes digitales inalámbricas y conducción autónoma, anticipando como funcionarán dentro de pocos años los servicios de transporte puerta a puerta.Ahora la multinacional Ford se ha asociado con la firma Agility Robotics (AR) vinculada a la Universidad Estatal de Oregón, para lanzar un robot bípedo que se transporta en una furgoneta autónoma hasta el domicilio del cliente, baja de su parte trasera, recoge el paquete con sus manos, camina hasta la entrada y lo deposita ante la puerta.El Servicio Postal estadounidense entregó en 2018 más de 6,000 millones de paquetes, el doble de lo que manejaba hace unos 10 años, según el doctor Ken Washington, vicepresidente de investigación e ingeniería avanzada y director de tecnología de Ford. Explica que para abordar este desafío, su compañía se ha aliado con AR, para que los vehículos autónomos estén equipados para llevar a cabo el último paso de la entrega de un paquete: el traslado del envío, desde el vehículo, hasta la puerta del cliente.Para ello se diseñó y construyó Digit, un pequeño robot que, no sólo se aproxima al aspecto de un ser humano, sino que también camina de forma similar a una persona, aunque sus rodillas se doblan hacia atrás, a la inversa de las humanas.Construido con materiales de poco peso y capaz de levantar paquetes que pesen hasta 18 kilogramos, Digit puede subir y bajar escaleras, caminar de forma natural a través de terrenos irregulares como césped, tierra, grava, caminos o puentes hechos con listones de madera, además de esquivar obstáculos y reaccionar ante hechos como ser golpeado, sin perder el equilibrio ni caerse.El acceso a la puerta de un cliente a menudo requiere caminar a través de obstáculos, subir escaleras y enfrentar otros desafíos, lo cual puede ser difícil para los robots con ruedas, según Ford.Esta compañía informa que en Estados Unidos solo el 1% de los hogares tienen acceso para sillas de ruedas, según datos del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano.Por eso, Digit ha sido diseñado para caminar erguido y atravesar sin problemas los mismos tipos de entornos que recorren la mayoría de las personas a diario.Además de dos piernas, Digit tiene unos “brazos que son una herramienta para moverse por el mundo, ayudándole a levantarse tras una caída, a mantener el equilibrio o abrir una puerta, y que son útiles para manipular o transportar objetos”, señala el doctor Jonathan Hurst, director de tecnología y cofundador de AR.Su diseño también le permite plegarse ocupando poco espacio para ser almacenado con facilidad en la parte trasera de una furgoneta autónoma hasta que llega a su destino. Después el robot vuelve a desplegarse y ponerse en acción, tomando un paquete y completando el último paso de la entrega: entregarlo con suavidad.Digit pesa poco, tiene un diseño sencillo y se mueve con agilidad, porque aprovecha las habilidades analÌticas, soporte electrónico, recursos de computación y sensores avanzados de otro robot: el del vehÌculo autónomo que lo traslada.El vehículo autónomo crea un mapa detallado del entorno que lo rodea, y comparte esos datos con Digit, intercambiándolos de forma inalámbrica e indicándole el mejor camino hacia la puerta principal. Un trabajo en equipo.El vehículo podría incluso enviar información a La Nube (red de computadoras interconectadas) y solicitar la asistencia de otros sistemas informáticos para permitir que Digit se desplace y se oriente en un entorno complejo.Al estar equipado con un LIDAR (dispositivo de medición de distancia y detección de objetos o superficies) y cámaras estéreo, Digit tiene suficiente capacidad sensorial para moverse por escenarios básicos y, si encuentra un obstáculo inesperado, puede enviar una imagen al vehículo autónomo para configurar una solución.“Prevemos que el robot Digit estará disponible en Australia, Japón y la Unión Europea, pero aún no es el momento oportuno para anunciar ninguna venta internacional debido a la necesidad de cumplir con los requisitos reglamentarios en esos países”, Damion Shelton, director ejecutivo (CEO) de Agility Robotics.Con información de EFE.