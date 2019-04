‘Tuca’ contará con Gignac para final ante Rayados

El técnico brasileño Ricardo ‘Tuca’ Ferretti destacó la mejoría del delantero francés André-Pierre Gignac, tras reaparecer de su lesión y está listo para jugar los 90 minutos en la final de la Concachampions entre Tigres y Rayados de Monterrey."Ya está listo, jugó con Puebla 90 minutos, ha mejorado infinitamente su aspecto físico-atlético y está para ser contemplado durante los 90 minutos”, indicó el timonel.Ferretti expresó que su equipo está tranquilo y listo para el cotejo de vuelta de la final, a disputarse este miércoles, y lograr la victoria que les permita por primera vez obtener un título en la Liga de Campeones de la Concacaf."Debemos contrarrestar lo que presente el rival mañana, es un equipo capaz, bien dirigido y sabemos no es nada fácil, pero tenemos lo nuestro y tenemos la posibilidad de lograr el triunfo mañana”, añadió.El sudamericano expresó que esperan sean buenas las condiciones de la cancha del estadio de Rayados, para que los felinos puedan lograr un buen funcionamiento."De que afecta, afecta (la mala condición de una cancha), ojalá esta situación no se dé, la cancha en este estadio ha sido criticada (anteriormente) y ojalá no sea factor para que afecte a los equipos para hacer un buen futbol”, concluyó.