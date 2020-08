Tuit de la Secretaría de Cultura desata albures y burlas en redes sociales

Escuchar Nota

Te invitamos a ver “Gotas”, diez micropoemas acompañados por el sonido de flautas transversas y movimientos corporales. #ContigoEnLaDistancia

#ComunidadContigo



Te invitamos a ver “Gotas”, diez micropoemas acompañados por el sonido de flautas transversas y movimientos corporales.#ContigoEnLaDistanciahttps://t.co/xt1ucs54Ni pic.twitter.com/F8JFqWGxf4 — Secretaría de Cultura (@cultura_mx) August 8, 2020

"En serio vean "Gotas" y apoyen a los artistas que ganaron en la convocatoria de #ContigoEnLaDistancia. Apoyemos a las y los artistas de México".

En serio vean "Gotas" y apoyen a los artistas que ganaron en la convocatoria de #ContigoEnLaDistancia. Apoyemos a las y los artistas de México https://t.co/J3zBh1Cdn6 — Antonio Martínez Velázquez (@antoniomarvel) August 8, 2020

Hasta parecen de secundaria, chatos.️ — Antonio Martínez Velázquez (@antoniomarvel) August 8, 2020

Primero Secretaría de Turismo con sus nombres de Estados y lugares geográficos cagándola y ahora esto ¿Es en serio? "VER GOTAS"pic.twitter.com/NaPKaI34NP — Lucerito (@LiucyVZZ) August 8, 2020

Maldita inocencia no entendía lo leí en voz alta y entendí jajajajajaa pic.twitter.com/KtzKQU86lY — karly (@Karlymoreno) August 8, 2020

Publicación basada en el legado lingüístico de esta ilustre dama....!! pic.twitter.com/8mJge8Zsy1 — Villalvazo (@AlexVillalvazo7) August 8, 2020

Un mensaje de laentre los usuarios de las redes sociales por losque lograron detectar.El texto señala:La picardía mexicana no se hizo esperar yEl mensaje realmente invita a ver un video enfocado al público infantil en el que se presentan"Gotas" se ha convertido en tendencia en Twitter. Ante la reacción, el vocero de la Secretaría de Cultura,, publicó:En otros tuits, el vocero insistió:y "No estamos en la secu. Hasta parecen de secundaria, chatos".La Secretaría de Cultura no precisa el nombre de la artista, pero en el canal de Youtube de la dependencia se informa que está dirigido a los niños y está dedicados a. En las últimas horas, el material ha crecido en número de vistas y los comentarios del público fueron desactivados.No obstante, previo a la desactivación de los comentarios, no se hicieron esperar desde las respuestas humorísticas, las que denostaron la acción de la Secretaría de Cultura y deIncluso se hizo referencia a la occisa, quién fue Campeona Nacional del Albur y quién defendía esta jerga popular al considerarla como una herramienta que da agilidad mental al tener que emplear el doble sentido.