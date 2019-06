Tuit ‘espacial’ de Elon Musk desconcierta a internautas

Trump's warped everyone's brain. The moon isn't mars. — David Oakley (@superskarunner) 24 de junio de 2019

Elon Musk siempre da de qué hablar, si no es por la creación de un nuevo proyecto es por algo que dijo o hizo, y esta vez no fue la excepción.Gracias a un mensaje publicado en su cuenta de Twitter el empresario de origen sudafricano levantó polémica, ¿la razón? utilizar una imagen de la luna para referirse a Marte.“Ocupa Marte", dice el tuit del fundador de Tesla y SpaceX, acompañado de una imagen de la 'luna de sangre' registrada durante el eclipse lunar de julio del año pasado.Los internautas no tardaron en notar el aparente error y se lo hicieron notar en los comentarios, ante lo cual Musk respondió con emoticones riendo y añadiendo: "La Luna, también".Sin embargo, considerando el nivel de sarcasmo que maneja Musk, es posible que se haya referido a un reciente mensaje de Donald Trump en el que afirmó que 'La luna es parte de Marte'.“Trump ha deformado el cerebro de todo el mundo, la Luna no es Marte", recordó con ironía un usuario.Sea como sea, el propio Musk dijo hace unos meses que sus tuits no sean tomados demasiado en serio, señalando que su contenido a veces es broma.