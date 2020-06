Tuitea ‘voy a matar a un policía hoy’ y lo arrestan 4 horas después

Escuchar Nota

Connecticut.- Un hombre de Connecticut de 24 años tuiteó "Voy a matar a un policía hoy", y en cuestión de horas, la policía estaba en la puerta de su casa.



"Voy a matar a un policía hoy y cuando me pregunten por qué lo hice, les diré que estaba actuando nervioso y me miró mal", escribió Alexander Hassinger en un tweet que fue despedido a las 11:39 horas del miércoles a sus 25 seguidores, acumulando dos me gusta y un solo retweet.



Sin embargo, la publicación llamó la atención de alguien en Virginia, que informó el tweet "inquietante" a la Policía Estatal de Connecticut menos de cinco minutos después, según la policía.



La policía estatal localizó a Hassinger en su casa de Sandy Hook a las 17:10 horas y lo arrestaron por cargos de acoso e violación de la paz, según muestran los registros policiales.



Hassinger salió con una fianza de $ 10 mil en cuestión de horas, dijeron los policías, y tuiteó "Me arrestaron por un tweet, todo eso es una locura".



La cuenta del joven de 24 años muestra numerosas publicaciones que apoyan las recientes protestas contra la desigualdad racial y la brutalidad policial.



"Fui arrestado hoy por esencialmente acoso cibernético a la policía mientras los asesinos de Breonna Taylor caminan libres", compartió a las 22:00 horas del miércoles.