Tumba AMLO reforma con un memorándum

El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó esta mañana el memorándum con el que formalizó la instrucción a las secretarías de Educación, Hacienda y Gobernación para suspender la aplicación de la ley vigente en materia educativa.“Mientras el proceso de diálogo no culmine en un acuerdo, las otras instancias del Poder Ejecutivo Federal involucradas dejarán sin efecto todas las medidas en las que se haya traducido la aplicación de la llamada reforma educativa”, señala el documento.En el escrito, dejó en claro que la nómina del sector educativo quedará bajo el control de la Secretaría de Hacienda, que deberá impedir prácticas patrimonialistas, aviadores y cualquier otra forma de corrupción.López Obrador pidió a la SEP administrar las plazas magisteriales para evitar que se trafique con ellas y garantizar la contratación de maestros egresados de las normales públicas.Adicionalmente, la dependencia deberá reinstalar a los educadores que fueron cesados por la aplicación de las que llamó “evaluaciones punitivas”.El Presidente solicitó a Segob realizar las diligencias para poner en libertad a la brevedad a maestros y que todavía se encuentren en prisión por haberse opuesto a la reforma.También adelantó que se deberá indemnizar a familiares de quienes perdieron la vida “por la política autoritaria que prevaleció en los gobiernos anteriores”.El ministro en retiro José Ramón Cossío tuiteó que el memorándum con el que el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó suspender la aplicación de la ley vigente en materia educativa es fácilmente impugnable jurídicamente.Agregó que la medida de López Obrador carece de fundamentación y motivación, además de que no se cita ninguna norma jurídica.“Acabo de leer el Memorándum recién emitido por el Presidente. Carece de fundamentación y motivación. No se cita una sola norma jurídica. Es autoreferente en cuanto a su autoridad. Fácilmente impugnable jurídicamente”, tuiteó desde su cuenta.Líderes de la CNTE afirmaron que el memorándum no abroga totalmente la reforma educativa de 2013 y no destraba las negociaciones.Integrantes de la Comisión Nacional Única de Negociación expusieron que el documento atiende solamente una parte de sus exigencias, entre ellas, reparar las consecuencias de la reforma promulgada por el expresidente, Enrique Peña Nieto.