Tumban inversión y prefieren gastar

Ciudad de México.- Apuntalada por las marcas Ram y Dodge, así como su planta Ensamble de Toluca, Estado de México, Fiat Chrysler Automobiles escaló hasta el cuarto lugar entre 15 firmas automovilísticas evaluadas por J.D. Power Estados Unidos.



Esta es la primera vez en la historia del estudio que FCA supera al promedio de la industria. J.D. Power utiliza como medida los problemas reportados por cada 100 vehículos, y el total de 153 de FCA fue 13 veces menor que el promedio de la industria y 10 veces menor que su competidor más cercano.



“Estos resultados reflejan la actitud del equipo de hacer lo que sea necesario”, dijo Mark Champine, director de Calidad de FCA Norteamérica. “Estamos enfocados completamente en el cliente, y estos resultados refuerzan que estamos en el camino correcto. El equipo se sentirá inspirado, motivado y seguirá avanzando”, agregó.



Así, Dodge hizo historia con su desempeño en el Estudio de Calidad Inicial 2020, pues ocupó el primer lugar entre 31 competidores, convirtiéndose en la primera marca estadunidense que consigue la posición número 1 en 34 años del prestigiado estudio. Dodge escaló siete posiciones respecto de los resultados del año anterior.



En tanto, Ram subió de la posición número 21 obtenida el año pasado a la posición número 3. Y lo hizo gracias a la fuerza del nuevo producto, la rediseñada 1500 de media tonelada y una línea significativamente mejorada en los camiones Heavy Duty.



Por otra parte, de 75 plantas en América, la planta Ensamble Toluca, en México, obtuvo el Reconocimiento Oro por la calidad de manufactura, mientras que la planta Ensamble Belvidere, en Illinois, obtuvo el Reconocimiento Bronce.





Ciudad de México.- Tras la cancelación de la inversión de mil 200 millones de dólares de Iberdrola, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) retomará el proyecto de la central de ciclo combinado en Tuxpan, aseguró el Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García.



Iberdrola presentó el proyecto hace un año, compró los terrenos del lado de la misma laguna, y también obtuvo los permisos locales y federales, pero no pudo concretar un acuerdo con CFE sobre el suministro de gas.



El Mandatario estatal afirmó en un tuit que la secretaria de Energía, Rocío Nahle, le confirmó que la empresa productiva licitará la construcción a empresas nacionales.



"Desde acá por Tempoal me comuniqué con nuestra amiga Rocío Nahle, Sria. de Energía, y me ha confirmado que el proyecto para Tuxpan se mantiene, pero que es de la @CFEmx", posteó.







Puras pérdidas



Con la construcción de una nueva central eléctrica en Tuxpan, Veracruz, para sustituir la supuestamente cancelada por Iberdrola, la CFE estaría apostando a la unidad de negocio que le ha representado pérdidas.



Víctor Ramírez, vocero de la plataforma México Clima y Energía, dijo que CFE ha reportado pérdidas en cinco de sus seis subsidiarias de generación.



Según los estados contables de la empresa, en 2019 las cinco subsidiarias de generación con plantas de CFE perdieron 10 mil 880 millones de pesos.



Rosanety Barrios, especialista del sector, destacó que otro factor es la necesidad de inversión en la reconversión a gas natural de la planta Adolfo López Mateos, en Tuxpan, que opera con combustóleo.



Añadió que la CFE solo emplea entre 27 y 31% de la capacidad del gasoducto marino Sur de Texas-Tuxpan y la central de Iberdrola habría ocupado, y pagado, aproximadamente entre 8 y 10 por ciento.







‘No entienden que inversión genera empleos’



En relación con la decisión que orilló a la empresa Iberdrola a cancelar la construcción de una central eléctrica en Tuxpan, Veracruz, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, reprochó la política energética del Gobierno, orientada a ahuyentar empresas.



“El Gobierno federal no entiende que las inversiones extranjeras generan miles de empleos en el país. Si seguimos cancelando proyectos y ahuyentando a empresas, ¿cómo saldrá México de esta crisis? Sin inversiones no puede haber ningún plan de rescate económico”, planteó.



De la misma opinión fueron diputados federales del PRI y PAN, como Hernán Salinas, secretario de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados, quien afirmó que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador eliminó la confianza de inversionistas por su política hostil hacia el empresariado, lo que se refleja en el caso de Iberdrola.



“La cancelación de la planta de Iberdrola, anunciada por las autoridades de Tuxpan, es el resultado directo de la errática y nefasta política energética de este Gobierno, que ha eliminado la confianza de los inversionistas a través de decisiones hostiles, que incluso son inconstitucionales e ilegales”, afirmó el panista.







Ruge Jeep





Toluca y Belvidere son la casa de las SUV de la marca Jeep Compass y Cherokee, respectivamente. La marca Jeep subió seis posiciones, ocupando el lugar número 11, su mejor posición en el estudio anual, el cual analiza el desempeño del vehículo durante los primeros tres meses de propiedad.



La planta Ensamble Toluca cuenta con una historia de más de 50 años y ahí se han ensamblado vehículos icónicos como Dodge Dart, Chrysler LeBaron, Valiant Acapulco, Plymouth Barracuda, Chrysler Sebring, PT Cruiser, Dodge Journey, Fiat 500 y hace tres años inició la producción del Jeep Compass.