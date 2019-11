Tunde Juan Soler a Paty Chapoy

“La relación que tengo con ella es realmente muy buena. No estoy celoso, si la relación es real me imagino que debe ser un muy buen tipo, porque Maki no se equivocaría en eso”, comentó Soler en entrevista.



“Me molesta la actitud de esta revista basura porque metió a mis hijas, no tienen por qué meterlas ahí. Inventaron cosas que jamás se dijeron y es increíble que cuando uno da una noticia de viva voz no respeten eso”, dijo Juan Soler.



“Me molestó mucho la actitud de Pati Chapoy, te lo digo a ti Pati; fue horrible que hayas dicho que yo lucro con mi familia, que todo esto lo estoy haciendo para reactivar mi carrera. Mi carrera jamás se cayó. Protagonicé en tu empresa. Llevo haciendo dos series para Netflix, tengo, tengo. No te lo voy a permitir Pati y espero tu disculpa”, señaló.

El actor argentino Juan Soler se dijo muy molesto por las notas falsas, pues recientemente una revista de espectáculos aseguró que “estaba celoso” por la presunta nueva relación de su ex esposa Maki Soler, de quien se separó hace aproximadamente un año.En entrevista para De primera mano,aseguró que la relación que mantiene cones "muy cordial y realmente buena", por lo que no tendría celos si su ex exposa tiene un nuevo novio, pues sabe que "debe ser muy buen tipo".Asimismo, Juan Soler comentó que lo que realmente le molesta es que inventen noticias que involucren a su familia, pues él ha explicado las cosas de viva voz a sus seguidores y los medios.Finalmente, el actor envió un mensaje a la periodista de espectáculos Pati Chapoy y comentó que no permitiría que involucraran a su familia en chismes que son inventados.Con información de Milenio