Turismo, contrapeso a males de Guerrero: Astudillo

El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, afirmó que trabajar por el turismo representa un contrapeso a los males que aquejan a la entidad, como la inseguridad, el desempleo y la pobreza.Durante la inauguración del Tianguis Turístico 2019, encabezado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el funcionario local detalló que "el turismo es el rostro amable de México, no lo descuidemos, no lo desatendamos".En presencia del secretario de Turismo, Miguel Torruco, el gobernador llamó a fortalecer un México y un estado de Guerrero con más opciones a visitar y elevar la actitud de calidez humana.“El turismo es uno de los principales motores de la economía nacional, es una actividad que genera el crecimiento económico y propicia beneficios para las poblaciones locales. El turismo es la principal actividad económica de Guerrero. No desatendamos el turismo. Pese a todos los problemas, la fascinación por Acapulco subsiste en los visitantes”, aseveró.Destacó que el turismo en la entidad deja anualmente un promedio de 280 mil empleos de manera directa e indirecta y una derrama económica de 50 mil millones de pesos.