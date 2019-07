Turistas de EU, detenidos por matar a carabinero en Roma

Dos jóvenes turistas estadounidenses fueron detenidos por el asesinato de un carabinero vestido de civil en el centro de Roma, que provocó airadas reacciones en Italia, sobre todo porque en un principio los sospechosos fueron descritos como magrebíes.Aunque no falten ni testimonios ni elementos materiales, siguen quedando algunas lagunas en torno a la muerte de Mario Raga Cerciello, de 35 años, apuñalado por un joven que estaba siendo arrestado por el robo de una mochila el viernes de madrugada en un barrio acomodado cercano al Vaticano.El caso generó conmoción en el país, y a la mañana siguiente se sucedieron los homenajes al carabinero, que acababa de regresar de su luna de miel, en Madagascar.Invitado en un programa de televisión, el ultraderechista Matteo Salvini, ministro de Interior y hombre fuerte del Gobierno, prometió que los sospechosos, que fueron filmados por las cámaras de vigilancia, serían detenidos sin demora."Al parecer no son italianos, ¡qué sorpresa!", agregó, reclamando "trabajos forzados para siempre" para "esos bastardos".Los internautas italianos se expresaron en el mismo tono, incluida una parte de la clase política, mientras que los medios italianos describieron a los sospechosos como magrebíes.El jefe de político del Gobierno, Luigi Di Maio (Movimiento 5 Estrellas, antisistema), denunció un "acto vil contra el Estado", cuyos autores tendrán que "pagar su pena en su país".Una escalada verbal que se apagó tras el anuncio del arresto de los sospechosos en un hotel de lujo en el que se alojaban.Según un comunicado de los carabineros transmitido el sábado por la mañana, se trata de dos estadounidenses de 19 años que tenían regresar a Estados Unidos esa misma noche.El arma del crimen, un cuchillo "de importantes dimensiones", fue encontrado escondido en el doble techo de su habitación de hotel. También se confiscó la ropa que llevaban la noche del asesinato.Según el comunicado de los carabineros, ambos rindieron declaración la noche del viernes y confesaron que habían robado la mochila de un italiano y le reclamaban 100 euros y un gramo de cocaína para devolvérsela.El italiano avisó a las fuerzas de seguridad, y cuando los carabineros trataron de detener a los estadounidenses, uno de ellos sacó el cuchillo.Según medios italianos que citaron a los investigadores, la víctima del robo era un camello al que los dos turistas acusan de haberles vendido aspirina en polvo en lugar de cocaína.De acuerdo con los medios, el que confesó haber matado al carabinero aseguró que no eran conscientes de estar tratando con policías y que se asustaron, pensando que se trataba de amigos del camello.Pero los medios se preguntan: ¿cómo pudieron robar tan fácilmente la mochila de un camello esos dos adolescentes? ¿Por qué el camello avisó a la policía? ¿Por qué llevaban un cuchillo los estadounidenses? ¿Por qué los carabineros intervinieron vestidos de civil en una zona que no es de su competencia normalmente y sin esperar a los refuerzos habituales?Los dos estadounidenses fueron detenidos por homicidio agravado e intento de extorsión, cargos que tendrán que ser validados por un juez.El agente será enterrado el lunes en su ciudad natal, a los pies del Vesuvio, en presencia de numerosos representantes del Estado.