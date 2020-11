Turkmenistán, oficialmente sin Covid-19, abre hospital para ‘enfermedades infecciosas’

Escuchar Nota

#Mundo: Tras el caso en Vanuatu, la lista de países libres de Covid-19 bajó a siete https://t.co/GErWP2XMH0 — Periódico Zócalo (@PeriodicoZocalo) November 11, 2020

El presidente deinauguró el domingo un, en este país de Asia Central que asegura que no se ha visto afectado por la pandemia de coronavirus.celebró en esta ocasión el "gran logro" de su país que no tiene, según medios estatales.El nuevo hospital cuenta con 200 camas y tiene capacidad para, precisó el diario de Estado Netralny Turkmenistan.El establecimiento está equipado con, según la misma fuente.Aunque Turkmenistán, uno de los países más cerrados del mundo, asegura estar libre de la pandemia,TambiénEn cambio, el país organizó numerosos grandes eventos públicos en los últimos meses.Por su parte, lase mostró "preocupada" en julio por informaciones sobre unen este país.El resto de países de Asia Central reconocieron que tuvieron dificultades para controlar la pandemia.Aparte de Turkmenistán, entre los pocos países que dicen que no se han visto afectados por la pandemia de coronavirus figuran