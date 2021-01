Tus contactos y stickers de WhatsApp se pueden ir contigo a Telegram

Escuchar Nota

sumó alrededor de 25 millones nuevos usuarios tras las nuevas políticas dey los consumidores se preguntan si perderán sus famosos stickers y contactos. No los dejes aquí te decimos cómo llevártelos a la nueva app.Los contactos de tu celular se sincronizarán automáticamente cuando descarguesSin embargo, no podrás ver a todos tus contactos para iniciar una conversación ya quea tu celular con un sistema operativo Android, podrás hacerlo siguiendo estos pasos:Ve a lainterno de tu celular.Busca la carpetarecibidos y enviados a través de la aplicación.Busca el que quieras enviaro con el contacto que lo quieres compartir. PodrásCuando hayas hecho la selección,s que sus cambios en su términos y condiciones no implican que sean compartidos los grupos, contactos o mensajes con Facebook.La app señaló que la finalidad de estas medidas es “operar y proporcionar sus servicios,o transacciones para mejorar, corregir y personalizar nuestros servicios, así como conectarlos con los productos de las empresas de Facebook”.