‘Tus hijos van a ver lo que te va a pasar’, lo amenazan frente a policía

Ciudad de México.- Un sujeto amenazó a un hombre que le pidió quitar su carro de un paso peatonal en la Ciudad de México.



“Te estoy dando la última oportunidad. Tus hijos van a ver lo que te va a pasar”, dijo el sujeto a Marco Antonio, quien utilizó sus redes sociales para denunciarlo. La amenaza ocurrió frente a un policía.



“Agradezco el apoyo, no he recibido respuesta de alguna autoridad. Es una situación que se vive a diario, ese es el paso de los niños que salen de una primaria, por lo que tenemos que bajar de la acerca para poder cruzar”, contó el hombre en redes sociales.



“Su molestia fue porque le pedí al oficial que los moviera”, añadió.



Marco Antonio aseguró que ambos sujetos trabajan para la Fiscalía General de República (FGR), sin embargo, esa información no fue corroborada.



“Es mi paso de todos los días, si algo me llega a pasar hago responsable a estos dos sujetos”, escribió Marco Antonio en sus redes sociales.



Usuarios de redes sociales reprobaron la actitud del sujeto y pidieron a las autoridades que actúen en su contra.









