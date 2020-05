Tus prestaciones salariales podrían bajar por el Covid

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Las medidas implementadas para evitar el contagio de COVID-19 provocarán que muchas empresas registren una caída de ingresos que las llevarían a disminuir prestaciones salariales que son adicionales a las de ley, expresó Gustavo Boletig, CEO de eNomina.



A través de un comunicado, el directivo explicó que hasta antes de la pandemia muchas firmas en México otorgaban prestaciones adicionales a la prima vacacional, aguinaldo, Seguro Social o Infonavit que marca la Ley Federal del Trabajo.



Por ejemplo cajas de ahorro, seguros de gastos médicos mayores, préstamo de automóvil, vales para gasolina, entre muchos otros, que no se podrán mantener por parte de algunas empresas debido a la caída de ingresos.



Los mayores impactos serán para los empleados de sectores que la autoridad consideró como no esenciales, sobre todo en el comercio, servicios y turismo, cuyas firmas cerraron desde la tercera semana de marzo, por lo que no reciben ingresos y ya registran una caída de su flujo de efectivo.



Si bien hay algunas que ya cerraron en definitiva por la falta de ingresos, las que sobrevivan tendrán que hacer ajustes en sus gastos, lo que pudiera incluir reducir prestaciones.



Sin embargo, expresó, esas firmas pueden recurrir a opciones como los préstamos de nómina.



Esa solución, indicó, se aplica a empresas que operan en la formalidad, ya que pueden ser puente para que sus trabajadores obtengan, a manera de prestaciones adicionales, préstamos de tiendas departamentales, aseguradoras, tratamientos dentales, para compra de electrónicos, entre otras cosas y servicios cuyo cobro será vía nómina a largo plazo y con tasas accesibles.



Recordó que en México la mayor parte de los trabajadores que reciben préstamos de nómina piden dinero en efectivo, que utilizan para enfrentar cualquier imprevisto, de acuerdo con estadísticas del sector financiero.