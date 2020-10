Tuviste Covid-19 y no te diste cuenta; estas son las señales de que sí

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Tuviste el virus y no te diste cuenta; estas son las señales de que sí. Según la Organización Mundial para la Salud (OMS) el número de casos asintomáticos durante la pandemia es elevado. Estas personas no presentan síntomas relacionados con la enfermedad, pero sí contagian a otras más lo que hace que la enfermedad sea más difícil de controlar.



Por ello un especialista en el tema nos dijo cómo identificar que una persona tiene el virus sin recurrir a una prueba.



El doctor Daniel Atkinson, de GP Clinical Plomo en Treated.com . sostiene que la trifecta de secreción nasal, dolor de garganta y congestión puede significar un caso leve del virus. Sin embargo, debido a que "suena, y probablemente se siente, muy parecido al resfriado común o la alergia a la fiebre del heno", es probable que muchas personas lo ignoren.





Reducción o pérdida del sentido del gusto y el olfato



Algunas personas que experimentan una pérdida del gusto y el olfato pueden haber contraído el coronavirus. "Es un síntoma que puede acompañar a síntomas realmente leves, como los que no son muy diferentes al resfriado común (secreción nasal, congestión y dolor de garganta), pero también puede acompañar a síntomas muy leves, como dolores musculares, fatiga, fiebre y tos continua", señala el Dr. Atkinson.



Si bien aún no se comprende completamente por qué algunas personas informan haber experimentado una pérdida del gusto y el olfato, se cree que en la mayoría de los casos el sentido regresa después de no más de seis semanas, explica.





Apetito reducido



El Dr. Atkinson agrega que cuando su cuerpo está infectado por un virus como el que hoy nos tiene en casa, su apetito puede reducirse.



"Si esto va acompañado de una pérdida del gusto y el olfato, puede dificultar mucho el deseo de comer o beber", explica.



"Es muy importante beber muchos líquidos para ayudar a su cuerpo a combatir el virus y minimizar los síntomas, e incluso si no tiene ganas, trate de comer algo, incluso si es solo un bocadillo o una comida pequeña".





Falta de aliento



Como el nuevo virus es una infección viral del tracto respiratorio superior, pueden aparecer síntomas como tos, dolor de garganta y dificultad para respirar, explica el Dr. Atkinson.



Si bien la más común es la tos seca y continua que a menudo se informa, si se siente sin aliento, más de lo habitual, y si ocurre cuando está en reposo, entonces puede ser motivo de preocupación y debería (o debería han buscado atención médica de inmediato.



Cansancio y fatiga



Cuando su cuerpo combate cualquier tipo de infección, consume energía. "La mayoría de las personas se sentirán cansadas o letárgicas, por lo que no harán ejercicio ni irán a trabajar cuando estén enfermas, pero algunos entusiastas del fitness insisten en continuar con el ejercicio para intentar luchar", explica el Dr. Atkinson.



Esto no suele ser útil, el cuerpo necesita tiempo para descansar físicamente mientras el sistema inmunológico hace el trabajo, así que tómate un descanso del circuito de entrenamiento durante unos días. "No debe ignorar las señales de su cuerpo", agrega. "Descansar y dormir mientras no se encuentra bien es una parte esencial de su recuperación".







"Dedos COVID"



Los dermatólogos han observado lesiones violetas en los pies y las manos de algunos pacientes con infección por el virus, explica Caroline Nelson, MD, dermatóloga de Yale Medicine. Estas lesiones se encuentran con mayor frecuencia en niños y adultos jóvenes por lo demás asintomáticos y pueden causar picazón o dolor.



Si bien la asociación aún está bajo investigación, este hallazgo a menudo se llama "dedos de los pies COVID". Es importante destacar que la infección grave por el virus chino también puede aumentar la tendencia de la sangre a coagularse, privando a la piel del flujo sanguíneo y provocando lesiones cutáneas de color púrpura. Las diferencias sutiles en la apariencia brindan a los médicos pistas para diferenciar las causas de las lesiones cutáneas moradas asociadas con la infección por el virus.





Ojo rosa



Si ha sufrido recientemente de conjuntivitis, también conocida como conjuntivitis, podría deberse a el virus "Varios informes sugieren que el SARS-CoV-2 puede causar una conjuntivitis folicular leve que de otro modo sería indistinguible de otras causas virales, y posiblemente se transmita por contacto del aerosol con la conjuntiva", dijo recientemente la Academia Estadounidense de Oftalmología en un comunicado . Es por eso que algunos expertos recomiendan a los usuarios de lentes de contacto que se cambien a anteojos durante la pandemia.





Diarrea o náuseas



Según los CDC , "Algunas personas con el virus han experimentado síntomas gastrointestinales como diarrea y náuseas antes de desarrollar fiebre y signos y síntomas del tracto respiratorio inferior".



De hecho, un estudio publicado en The American Journal of Gastroenterology encontró que los problemas digestivos eran más comunes en las personas con COVID-19 de lo que se pensaba anteriormente, y que hasta la mitad de los pacientes diagnosticados se quejaron de uno de estos síntomas.





Un pico de fiebre



¿Tuvo fiebre que iba y venía tan rápido que se la quitó? Bueno, podría haber sido el virus. Según la Organización Mundial de la Salud , el 87,9% de 55,924 casos de coronavirus confirmados por laboratorio informaron fiebre, lo que lo convierte en, con mucho, el síntoma más común.





Dolor muscular



Quizás descartó esos dolores corporales, dolores y molestias debido al esfuerzo excesivo. O tal vez pensó que tenía gripe. Sin embargo, según los CDC, el dolor muscular es un síntoma del coronavirus.







Erupciones



"La piel es a menudo una ventana a la salud de una persona y puede mostrar signos de infección por el virus chino", explica el Dr. Nelson. Las erupciones pueden presentarse como pequeñas ampollas, exantemas morbiliformes ("similares al sarampión") (muchas protuberancias simétricas de color rosa a rojo que se pueden fusionar) y urticaria (ruedas rojas que pican en la piel).



Las lesiones cutáneas moradas informadas en pacientes con el virus varían desde picazón hasta protuberancias dolorosas en las manos y los pies ("dedos de los pies COVID") hasta áreas anguladas de lesiones cutáneas por falta de flujo sanguíneo.



"Es importante tener en cuenta que estos signos cutáneos no son específicos, lo que significa que pueden asociarse con otras infecciones, trastornos sistémicos y reacciones a medicamentos. Es importante buscar el consejo médico de su médico", dice el Dr. Nelson.





Desorientación



Algunas víctimas del virus sufren desorientación y confusión. Un estudio publicado en JAMA encontró que más de un tercio de los pacientes hospitalizados en Wuhan, China, mostraban manifestaciones neurológicas de la enfermedad, incluida la pérdida del equilibrio o la coordinación, la pérdida del conocimiento y las convulsiones.





Una tos seca



La tos seca es uno de los síntomas definitorios del virus, según la OMS . ¿Cuál es la diferencia entre tos seca y húmeda ? Como su nombre lo indica, una tos húmeda probablemente producirá moco o flema, mientras que una tos seca es, bueno, seca.





Los escalofríos o temblores repetidos



El CDC hizo seis nuevas adiciones a su lista oficial de síntomas del virus. Entre ellos no sólo había "escalofríos", sino "repetidos temblores con escalofríos". El síntoma generalmente va de la mano con fiebre.





Dolor de cabeza palpitante



Si siente un martillo neumático en la cabeza, puede ser el virus. "Los resultados de un estudio observacional de más de 100 pacientes muestran que el inicio del dolor de cabeza puede ocurrir durante las fases presintomáticas y / o sintomáticas de la progresión del virus y, a veces, imita dolores de cabeza por tensión o migraña", informa Optometry Times .





Dolor en el pecho



"Algunas personas dicen que continúan experimentando síntomas meses después de la infección", informa Heart.org . "En las visitas al médico y en los grupos de redes sociales, un número creciente de pacientes informan síntomas persistentes que van desde problemas leves, como la pérdida continua del gusto u olfato, hasta problemas más graves, como palpitaciones del corazón, dolor de pecho, dificultad para respirar, fatiga, dificultades cognitivas o fiebres recurrentes. Se desconoce si estos síntomas finalmente se resuelven o si indican un daño permanente del virus ".





Pérdida del habla o del movimiento



"Las personas de todas las edades que experimentan fiebre y/ o tos asociada con dificultad para respirar / falta de aire, dolor / presión en el pecho o pérdida del habla o del movimiento deben buscar atención médica de inmediato", informa la OMS .





Te vuelves olvidadizo



"Nuestra experiencia con formas anteriores de coronavirus sugiere que, a largo plazo, los pacientes pueden desarrollar depresión, insomnio, enfermedad de Parkinson, pérdida de memoria o envejecimiento acelerado del cerebro", dice el Dr. Majid Fotuhi, MD, Ph.D., quien es el director médico de NeuroGrow Brain Fitness Center en el norte de Virginia y miembro del personal afiliado de Johns Hopkins Medicine.



"Para aquellos que se están recuperando del virus, recomiendo hacer ejercicio con regularidad, comer una dieta saludable para el corazón, reducir el estrés y mejorar el sueño; estas son formas críticas en las que los pacientes pueden rejuvenecer su cerebro y minimizar los malos resultados en el futuro".





Te enfermaste a principios de año



Si estuvo enfermo en enero o febrero y lo descartó como gripe o resfriado, en realidad podría haber sido el virus. Si bien el primer caso conocido de coronavirus en los Estados Unidos se informó a principios de enero, la propagación en la comunidad no pareció ser un problema, o eso pensamos.



De hecho, no fue hasta finales de febrero que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) confirmó el primer caso del virus chino en un paciente en California que no había conocido el contacto con personas que habían sido diagnosticados con el virus o no historial de viajes a un área de brote .



Sin embargo, recientemente se confirmó que hubo dos muertes relacionadas con el coronavirus ya en febrero en California. Dado que el brote de COVID tuvo lugar durante la temporada alta de resfriados y gripe, es muy posible que estuvieras luchando contra el coronavirus y no lo supieras.







Pasaste tiempo en un punto de acceso



Si pasó algún tiempo en cualquiera de los primeros puntos calientes del coronavirus —específicamente en restaurantes, bares, lugares de culto u oficinas bajo techo— y se sintió mal, podría haber sido el virus.



La semana pasada, la OMS agregó que muchos de los lugares o situaciones en las que el virus tenía el potencial de propagarse por vía aérea incluían espacios cerrados donde era probable que la gente "gritara, hablara o cantara".



“En estos brotes, no se puede descartar la transmisión por aerosoles, particularmente en estos lugares interiores donde hay hacinamiento y espacios con ventilación inadecuada donde las personas infectadas pasan largos períodos de tiempo con otras personas”, confesó la OMS.





Preocuparse si estuvo cerca de otras personas que dieron positivo



Si estuvo cerca de otras personas que dieron positivo al virus, es muy probable que también lo haya tenido. Según la investigación , una gran cantidad de personas son portadores asintomáticos.



En la mayoría de los grupos de estudio, vivían en la misma zona que otros que dieron positivo. Por lo tanto, si alguien en su casa estuvo enfermo, pero nunca mostró síntomas, es muy probable que usted también lo haya tenido.



Solo hay una forma de comprobar si ya ha tenido el virus



El Dr. Atkinson señala que la única forma de saber realmente si tenía el virus es mediante una prueba de anticuerpos, una prueba que confirma si alguien ha sido infectado con el virus en el pasado o no.



Aunque tenga en cuenta que ninguna prueba es 100% precisa, incluidas estas, y algunas personas que han tenidoel virus pueden no mostrar anticuerpos. Llame a su médico para pedir uno, o si cree que actualmente tiene el virus chino.





Con información de Debate