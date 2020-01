Tuvo 17 salidas bomberos y protección civil en fin de año

Piedras Negras, Coah.- Fueron 17 las salidas que realizó el Cuerpo de Bomberos y Protección Civil a igual número de destinos en los que fue necesaria la intervención de los elementos durante fin de año, informó el director de dichas dependencias, Sergio Balbuena.



Explicó que 16 salidas fueron concretamente en atención a incendios en zacatales atribuidas todas, a la quema de pirotecnia, que si bien precisó no fue tanta la población que lo hizo.



Señaló que todos estos reportes fueron atendidos en tiempo y forma ya que el personal tal y como se había dado a conocer con anterioridad, no tuvieron descansos para este fin.



Un incendio más se registró en la colonia Acoros sobre la calle Olmos número 2516 , el cual consideró de más importancia ya que fue provocado por un corto circuito, “hubo necesidad de desalojar el domicilio adjunto el 2518 porque había mucho humo y los evacuamos” aseveró.



Balbuena indicó que entre los casos de los zacatales se encontraron con prácticas que hace algunos años ya no se hacía, como es el tema de la quema de llantas sobre la calle Nezahualcoyotl muy cerca de la avenida Reforma.



El funcionario indicó que una vez pasadas las fiestas tanto de navidad como de año nuevo, se espera que se restablezcan las salidas del cuerpo de bomberos y protección civil, pues es en diciembre cuando se ve un ligero incremento de atenciones en la ciudad.