Tuzos, a corregir fallas durante la Fecha FIFA

Si algo preocupa al Pachuca es la manera en que puedan cambiar cuando juegan de local respecto a como lo hacen de visita, lo que tratarán de corregir en la pausa que tiene el Torneo Clausura 2019 de la Liga MX.“Hay mucho que trabajar aún, no podemos mostrar una forma de juego en casa y cuando salimos de visita los resultados no se nos dan", resaltó el jugador Raúl López.Y es que han ganado los cinco partidos disputados en el estadio Hidalgo en el presente certamen, pero no han triunfado en ninguna de las seis visitas, con dos empates y cuatro derrotas, la última por 4-1 ante Cruz Azul en el estadio Azteca.Este fin de semana aprovecharán la pausa por la Fecha FIFA para corregir algunas situaciones en el partido amistoso que disputarán el sábado en el Cotton Bowl, de Dallas, ante Pumas de la UNAM."Vamos a aprovechar la pausa por Fecha FIFA, trabajar y afinar esos detalles en el partido contra Pumas, regresar al cien y seguir sumando en casa”, dijo el jugador, quien reconoció la obligación de sumar de a tres en los partidos por disputar si quieren aspirar a la liguilla."Nos restan seis partidos y tenemos que ganarlos todos para mantenernos en puestos de liguilla; la liga está muy competitiva y nos pasó que en la jornada 10 estábamos en la cuarta posición, después del partido ante Cruz Azul bajamos al octavo, ya no podemos permitir que nos siga pasando”, insistió.El "Dedos" López manifestó que en casa el equipo muestra confianza, dinámica de juego y control del esférico en diversos lapsos, algo que les cuesta cuando están de visita, "y debemos ser más ofensivos, controlar mejor el partido”.