Twitter afecta el rendimiento; comprobado científicamente

Científicos de la Universidad Católica del Sagrado Corazón de Milán descubrieron que el uso de Twitter podría causar daños a sus usuarios, en particular, hacer que sean "un poco estúpidos", informa The Washington Post.En su investigación, los científicos italianos analizaron el desempeño de casi mil 500 estudiantes de 70 escuelas secundarias entre el 2016 y el 2018. Todos los participantes de su estudio tenían que leer la novela 'El difunto Matías Pascal', que fue escrita en 1904 por Luigi Pirandello, ganador del premio Nobel. Esta obra satiriza sobre los temas relacionados con el autoconocimiento y la autodestrucción.La mitad de estudiantes debían analizar y discutir la obra en Twitter con lectores que dejaron sus respuestas para animar el debate. El resto de estudiantes utilizó seminarios en clase para los mismos objetivos. El estudio reveló que los estudiantes que habían utilizado Twitter tenían el peor desempeño a la hora de hacer un test."Es un poco perjudicial, no puedo decir si algo cambia en la mente pero puedo decir que algo cambia definitivamente en la conducta y el desempeño", aseveró el profesor de política económica Gian Paolo Barbetta en una entrevista con The Washington Post.No obstante, el experto señaló que es necesario realizar más investigaciones sobre el tema para hacer conclusiones definitivas sobre los "posibles efectos negativos" que podría causar Twitter sobre la educación."A medida que se acumulen los resultados, nosotros tendríamos que preocuparnos más de cómo utilizamos las plataformas sociales", explicó.