Twitter bloquea a Miguel Bosé por fake news e Instagram lo desmiente

Ciudad de México.- En las últimas semanas Miguel Bosé ha dado mucho de qué hablar tras sus dichos del covid y organizar marchas para que la gente no use cubrebocas.



El cantante, de 64 años, ha publicado en repetidas ocasiones que a través de la vacuna contra el coronavirus los gobiernos y algunos empresarios, como Bill Gates, tratan de crear un nuevo orden mundial, entre otros tipos de rumores.



Sus dichos han sido considerados como fake news, por lo que algunas redes sociales como Twitter ya lo han sancionado.



Me han castigado. He sido un niño malo. Por una semana no tengo una de las tres redes (Twitter)”, relató en su cuenta de Facebook.







Por otra parte, también Instagram, propiedad de Facebook, ha marcado uno de sus videos con un cintillo en el que advierte que la información que menciona es falsa. “Información parcialmente falsa. Revisado por verificadores de información independientes”, marcan en su video.



¿Por qué? Bosé menciona que los jóvenes no necesitan utilizar mascarillas para protegerse.







