Twitter, el mejor espacio para lanzar una película

“La gente entra a Twitter para ver lo que está pasando en el mundo y claramente para ver lo que está pasando en el cine, porque forma parte de la conversación”, señala, además explica que cuando el público entra a Twitter no lo hace para hablar de sí mismo porque hay otras redes sociales que ofrecen esto, “entra para descubrir cosas de las cuales la gente está hablando”.

Mientras las salas estaban cerradas, “la gente comenzó a decir cuánto extrañaba ir al cine, como la experiencia de estar en la sala, las palomitas, los nachos” y claro, el frío que se siente en el lugar.

Durante el segundo día de trabajos de la edición 35.2 del evento, se llevó a cabo una charla del equipo de Twitter México, quien labora en conjunto con los partners dedicados al entretenimiento. Durante este 2020 la conversación tuvo picos altos, por ejemplo con la gala del Oscar a inicios de año, pero luego hubo una bajada cuando llego el confinamiento; sin embargo, pronto repuntó. Además, en septiembre-octubre también hubo un nuevo repunte por la salida del documental de la banda de k-pop, BTS, "Break the Silence: The Movie". Señala Thomas que después, quieren compartir. La gente que habla de cine en Twitter, también quiere debate. La audiencia también habla del reparto de los filmes y de la propia emoción de ir al cine. El 40% de las personas en la plataforma buscan contenido entretenido. Más del 31% quieren expresar y compartir opiniones o buscarlas acerca de una cinta; el 29% las personas buscan encontrar videos y contenidos que no han visto antes. Las personas apasionadas de películas en Twitter, son rápidas, consumen la información y la hacen circular de manera inmediata. Las primeras 48 horas alcanzan el pico de la conversación sobre una cinta en particular.