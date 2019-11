Twitter eliminará cuentas inactivas para liberar nombres de usuario

"Como parte de nuestro compromiso de servir a la conversación pública, estamos trabajando para limpiar cuentas inactivas y presentar así información más exacta y creíble en la que la gente pueda confiar en Twitter", indicó la compañía de San Francisco, en un comunicado.



"Parte de este esfuerzo es animar a la gente a consultar y utilizar Twitter de forma activa una vez hayan registrado una cuenta, como indica nuestra política de cuentas inactivas" apuntaron desde la empresa.

La red social, para "liberar" así nombres de usuario que actualmente no están disponibles para los nuevos internautas aunque apenas son utilizados.Desde este mismo martes y durante los próximos días,que no hayan accedido a la red social durante los últimos seis meses para alertarles de que, o se conectan a Twitter antes del 11 de diciembre, o sus cuentas serán eliminadas y su nombre de usuario podrá ser "apadrinado" por otro internauta.Según la compañía,, sino que bastará con que se conecten a ella, es decir, accedan con su nombre de usuario y contraseña, para prevenir su eliminación.Como consecuencia de este movimiento,s -ya sea porque sus propietarios han perdido interés en la red social, porque han fallecido o porque usan una cuenta distinta- y que por tanto esos nombres de usuario vuelvan a estar disponibles en el futuro.El anuncio de la red social tiene lugar un día después de que el lunes se conociese que un error de código permitió a desarrolladores de aplicaciones descargadas a través de la tienda virtual Google Play acceder a los datos personales de centenares de usuarios de Facebook y Twitter.El error se hallaba en el "paquete" para desarrolladores de software "One Audience" y permitía a quienes creasen aplicaciones acceder a información de los usuarios como direcciones de correo electrónico, nombres de usuario y contenidos compartidos.