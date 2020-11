Twitter le pone etiqueta de ‘engañosa’ a Paty Navidad como a Trump

Escuchar Nota

Cuatro días después de que se llevaran a cabo las elecciones en Estados Unidos se definió que Joe Biden será el nuevo presidente. El actual mandatario Donald Trump no acepta los resultados electorales y cree que están conspirando para hacerle fraude electoral. Incluso, muchos de sus seguidores también así lo creen. Y una de esas personas es la polémica actriz mexicana Paty Navidad.A través de su cuenta de Twitter, Trump indicó que las elecciones no eran legítimas e insistió en que le están robando la presidencia. Ante esto, la red social tuvo que tomar cartas en el asunto y sus tuits les colocó una etiqueta señalando que lo escrito podría ser engañoso.“Alguna parte o todo el contenido compartido en este Tweet ha sido objetado y puede ser engañoso respecto de cómo participar en una elección u otro proceso cívico”.A Paty Navidad también le pusieron esta etiqueta luego de que compartiera un supuesto fraude en las boletas.Están encontrando boletas de votantes supuestamente nacidos en 1921 y registrados para votar en 1900, una locura. Jaja. Pensé que eso solo sucedía en Méxio. #NoAlFraude #FraudeUsa”Claro que esto no le pareció acusó a la red social de censurarla “en medio de una guerra no solo por el dominio mundial sino en una guerra espiritual y humana”.Con información de Excélsior