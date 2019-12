Twitter no eliminará contenido para adultos de su plataforma

"Lo único actualizado en noviembre fueron las instrucciones para informar", confirmó el portavoz al portal Out, haciendo referencia a dos hilos de Twitter y una publicación de su blog oficial en el que se hace mención de dichos cambios.

A diferencia de otras plataformas como Facebook, en las que no se permite ningún contenido de tipo sexual o desnudos, excepto contadas ocasiones como esculturas u obras de arte,en su red social.De hecho, la compañía aclaró que no bloqueará este tipo de material, ni inhabilitará las cuentas que lo publiquen.El anuncio surgió como respuesta al hecho de que, con el aviso de los nuevos Términos de Servicio de Twitter (TOS), que se implementarán a partir de enero de 2020, una gran cantidad de usuarios de la plataforma mostraron su descontento al considerar que con las nuevas normativas se prohibiría la pornografía en la red social.De acuerdo con un un portavoz independiente de Twitter, no se realizó ninguna actualización a la sección de "contenido sensible" de la compañía, por lo queque tuvo a lo largo del 2019.De acuerdo con el portal web, “el contenido pornográfico consensuado está permitido cuando se carga en tuits”. Sin embargo, el sitio hizo énfasis en que el contenido para adultos no está permitido en las imágenes de encabezado, fotos de perfil o en las transmisiones en vivo de Twitter; “si se publica allí, los usuarios podrían ver sus cuentas suspendidas indefinidamente”.