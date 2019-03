Twitter podría ‘castigar’ a Trump por violar sus reglas

Un alto directivo de Twitter informó este miércoles que la red social considera una nueva modalidad que señale los tuits de políticos, incluyendo a Donald Trump, cuando estos violen las reglas del sitio.Vijaya Gadde, quien encabeza las áreas legales, de política y de seguridad de Twitter, señaló lo anterior en un evento organizado por el Washington Post.Además de “anotar” o señalar los tuits con mensajes ofensivos o que violen sus políticas, Twitter también informará porque se ha decidido mantener esos mensajes en línea.Puedes Leer: Trump acusa a Twitter de restringir a republicanos.Como ya ocurrió en el caso de otro miembro de la élite política norteamericana, Marco Rubio, quien insinuó que el mandatario venezolano Nicolás Maduro debería terminar asesinado como el ex líder de Libia, Muammar Gadafi, Twitter aplica un doble estándar a los mensajes de los poderosos e influyentes, al determinar que sus mensajes son “noticiosos”.Más que preocuparse por el contenido de los mensajes, Gadde señaló que estos tuits ofensivos no deben permanecer sin una explicación ya que se podría asumir que es el tipo de contenido permitido por las reglas de la empresa.“Cuando dejamos ese contenido en la plataforma y no existe contexto a su alrededor y permanece en Twitter, la gente puede verlo y asumir que es el tipo de contenido o conducta que es permitido por nuestras reglas”, señaló Gadde.Sin embargo, Gadde precisó que el valor noticioso no protegerá todos los mensajes de una figura pública, en caso de amenazas serias a la integridad de alguien:“Un ejemplo podría ser una amenaza de violencia directa contra un individuó, misma que no dejaríamos en la plataforma por el peligro que representa para ese individuo”, señaló.