Twitter suspende cuentas afines a AMLO; usuarios acusan censura

Escuchar Nota

“El director de Twitter en México era militante o simpatizante muy cercano a PAN, el que actualmente maneja Twitter, fue hasta asesor de un senador famosísimo del PAN; sólo esperamos que haga su trabajo de manera profesional, que no promuevan la creación de granjas de bots”, aseguró López Obrador.



“Es lamentable ver comentarios dirigidos a nuestros empleados como responsables únicos de las decisiones o reglas de la empresa”, refirió la empresa en un comunicado difundido en la misma red.



Después, tuiteó: “Dejan pasar legiones de bots agresivos, pero tiran la cuenta de la inteligente @Miriam_Junne. Mi cariño y solidaridad con ella. Twitter creció porque ayudó a eludir la censura de los consorcios mediáticos. ¿Quiere ser ahora un consorcio que censura? #TwitterEsPanista”



“Desde acá les digo, compañeros, no se rindan. Es un honor serle incómodo a la maquinaria propagandista del PAN. Es un honor estar con Obrador. Hasta la vista”, escribió.



Las cuentas de Twitter de @Miriam_Junne, @LOVREGA y @ElReyTuitero, pLa clausura de dichas cuentas fue interpretada por seguidores y amigos como un acto de censura y por consecuencia de los señalamientos que hizo el miércoles, en su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que el director de Twitter es panista.El mandatario se refería a Hugo Rodríguez Nicolat, director de política pública de Twitter para México y América Latina.En respuesta, la cuenta oficial de Twitter México afirmó que, caricaturista y militante de Morena, quien escribió: “Twitter-México declara que no tiene intenciones políticas, pero hoy suspende las cuentas (afines a la 4T) de @Miriam_Junne y @ElReyTuitero por cuestionar a @HugoRodriguezN. ¿Así quieren convencernos de que Twitter no tiene un sesgo filopanista? ¡Repongan esas cuentas YA!”El Fisgón difundió también un mensaje de Miriam Junne, que aparentemente subió a Facebook, quien aseguró que “caímos por combatir la infodemia, por nuestras convicciones de izquierda y por estar con López Obrador”.Las críticas a Twitter por parte del presidente López Obrador no son nuevas, pues desde 2018, entonces candidato a la presidencia, acusó que Facebook y Twitter habían sido omisos al enfrentar a los llamados bots que promovían, según él, el “fraude electoral”.Pero se incrementaron después de que a inicios de este año,Incluso dijo que llevaría al G20 un pronunciamiento para expresar su desacuerdo por el bloqueo de las cuentas de redes sociales de Trump, tras el asalto al Capitolio por parte de sus simpatizantes.Con información de Milenio