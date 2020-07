Twitter suspende la cuenta de Donald Trump Jr. por expandir una conspiración sobre el Covid-19

Escuchar Nota

Estados Unidos.- Nuevo paso en la batalla de Twitter contra los bulos y provocaciones que provienen de figuras importantes. Este martes, la red social ha bloqueado temporalmente la cuenta de Donald Trump Jr., hijo del presidente de Estados Unidos, por animar a la gente a ver un vídeo en el que una pediatra y activista religiosa conocida por sus teorías alienígenas denuncia que la crisis del Covid-19 es una "conspiración" para hundir la economía y evitar la reelección de Trump. "¡Todo el mundo debería verlo!", dijo.



En el vídeo, que también retuiteó el presidente, la doctora infantil Stella Immanuel alega que la hidroxicloroquina "es la cura al virus", pero que una supuesta conspiración mundial está evitando que se administre a la gente por motivos malignos. Este medicamento antivírico no ha demostrado su eficacia y algunas pruebas han registrado una mayor mortalidad en personas que sí lo recibieron frente a las que no, pero Trump y el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, insisten en que es una cura milagro.



En el vídeo, que ha registrado millones de reproducciones en las últimas horas, la doctora asegura que "nadie necesita llevar mascarilla" y que tomar el medicamento es la solución al virus. Un mensaje que choca con el giro que Trump había tomado en los últimos días, en los que empezó a llevar mascarilla y aconsejó llevarla por "patriotismo", entre advertencias de que el empeoramiento de la crisis puede herir de muerte su campaña para la reelección de forma irreparable.



Immanuel es conocida por haber asegurado que la endometriosis está provocada por "tener sueños sexuales con brujas" o que las vacunas están fabricadas con ADN de extraterrestres. Recientemente afirmó que un oscuro grupo de seres malvados estaba creando una vacuna para hacer que las personas dejaran de ser religiosas, y advirtió de que el Gobierno estaba infiltrado por "reptilianos", según recogió el medio The Daily Beast. Un ejemplo perfecto del tipo de desinformación que Twitter está intentando eliminar según se acercan las elecciones.