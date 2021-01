Twitter suspende permanentemente cuenta de Donald Trump

Escuchar Nota

As a result of the unprecedented and ongoing violent situation in Washington, D.C., we have required the removal of three @realDonaldTrump Tweets that were posted earlier today for repeated and severe violations of our Civic Integrity policy. https://t.co/k6OkjNG3bM — Twitter Safety (@TwitterSafety) January 7, 2021

After close review of recent Tweets from the @realDonaldTrump account and the context around them we have permanently suspended the account due to the risk of further incitement of violence.https://t.co/CBpE1I6j8Y — Twitter Safety (@TwitterSafety) January 8, 2021

We've assessed two policy violations against President Trump's Page which will result in a 24-hour feature block, meaning he will lose the ability to post on the platform during that time. — Facebook Newsroom (@fbnewsroom) January 7, 2021

suspendió la cuenta de Twitter por violar las reglas de la red social, esto después de los tuits que compartió el mandatario, que está a punto de dejar la Casa Blanca, durante los violentos disturbios que se suscitaron en el Capitolio deen el marco de la ratificación de la victoria política de Joe Biden como presidente de Estados Unidos.Durante las manifestaciones en el Capitolio el pasado miércoles,compartió un video en el que profesaba "amor" por una turba desenfrenada, a lo que Facebook, Twitter e Instagram decidieron eliminar por promover la violencia entre sus simpatizanteEste 6 de enero, tras las violentas protestas en el Capitolio, Twitter eliminó un polémico video del presidente de Estados Unidos, en el que pedía a los manifestantes retirarse pero reiteraba que se había cometido un fraude electoral. Poco después, la red social informó que la cuenta del mandatario estaría bloqueada por 12 horas, con la advertencia de que si volvía a compartir información falsa, su red social podrá ser suspendida por siempre.Facebook e Instagram bloquean cuentas de TrumpFacebook e Instagram replicaron la medida de Twitter y, en un primer momento, suspendieron la cuenta del mandatario por 24 horas. Sin embargo, este jueves, el propio Mark Zuckerberg informó que las cuentas de Trump en ambas redes sociales permanecerían suspendidas al menos por dos semanas, tiempo que le resta de mandato.Zuckerberg reveló que las cuentas del presidente de Estados Unidos estarán suspendidas “hasta que se complete la transición pacífica del poder”. "Estamos extendiendo el bloque que hemos colocado en sus cuentas de Facebook e Instagram indefinidamente y durante al menos dos semanas hasta que se complete la transición pacífica del poder”, informó.Explicó que esta decisión se da debido a los “impactantes acontecimientos de las últimas 24 horas”, en donde se demuestra que el mandatario busca “socavar la transición pacífica y lícita del poder a su sucesor elegido, Joe Biden”.