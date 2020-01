Tzintzún, la hispana con raíces mexicanas que aspira al Senado de EU

Escuchar Nota

La latina, de 37 años, es una de las principales candidatas demócratas a enfrentarse al senador republicanoen las elecciones de noviembre con el objetivo de ocupar uno de los dos puestos del Senado nacional que representan al estado de Texas.Dey padre estadounidense-irlandés, creció viendo cómo la gente los trataba de manera distinta por su apariencia física y su acento; unos episodios que le motivaron adesde una temprana edad.Así, se convirtió eny fundó varias organizaciones: el Proyecto de Defensa de Trabajadores (WDP, en su siglas en inglés), la Coalición de Austin de Derechos de los Inmigrantes (AIRC) y Jolt, un grupo que moviliza el voto entre los jóvenes latinos.Ahora, y tras la petición expresa del equipo de campaña de, que estuvo a punto de desbancar al también senador republicano Ted Cruz en 2018, se ha presentado a los comicios de este año para convertirse ende Estados Unidos.Respuesta: Yo seré la próxima senadora por Texas porque soy una persona que lucha por los intereses de las familias texanas, algo que he hecho durante los últimos 15 años. He liderado iniciativas para mejorar las condiciones de los trabajadores de la construcción y para hacer el acceso a la universidad más accesible, por ejemplo. Sé motivar a los votantes y ahora toca traer una nueva generación a las urnas.P: Cuéntenos su historia personal. ¿Qué le motivó a luchar por los derechos de los migrantes?R: Soy hija de inmigrantes. Mi mamá es la menor de nueve hijos nacidos en Michoacán (México) en el seno de una familia de origen muy humilde, campesinos muy pobres. Creciendo entre Texas y Ohio, muchas veces pude ver como mi mamá, una mujer de piel morena y con acento, era tratada de manera muy diferente a mi papá. Eso me pareció una injusticia desde niña y me motivó a dedicarme a la comunidad inmigrante.Además, tengo un hijo en común con mi exesposo, que fue "soñador" (joven indocumentado amparado por el programa Acción Diferida -DACA-) y ahora ha podido legalizar su situación. También viví las dificultades que ha enfrentado mi propia familia con el sistema de inmigración que tenemos.R: Él ha ganado todos estos años (es senador federal desde 2002l) con una minoría de participación, pero eso está cambiando. No creo que pueda ganar en 2020 porque está Trump también. Ni él ni Trump son populares en nuestro estado. (...) Somos el estado con menor porcentaje de gente con seguro médico y con niveles más altos de pobreza infantil. Además,Cornyn se ha aliado con Trump, que ha atacado y discriminado contra la mayoría de la población de Texas: latinos, afroamericanos y asiáticos.P: ¿Qué enseñanza se lleva de la campaña de Beto O'Roukre contra Ted Cruz? Estuvo muy cerca, pero al final no ganó.R: De Beto nos llevamos cosas excelentes, pero estamos aprendiendo sobre cómo podemos mejorar. Hay grandes oportunidades con votantes jóvenes, personas de bajos ingresos, la clase trabajadora. Con esa coalición podemos derrotar a Cornyn.P: Las primarias demócratas en Texas son el próximo 3 de marzo y enfrenta a once otros posibles candidatos. ¿Cuáles son los candidatos más fuertes?R: Veo una segunda vuelta muy probable, pero creo que voy a ganar en última instancia porque me estoy enfocando en las necesidades de la gente, de la clase trabajadora que los políticos olvidan. En la última encuesta, salí número uno y se pudo ver la diversidad de la gente que me apoya.Mis propuestas migratorias, con un sistema moderno que deje entrar legalmente a los migrantes para ocupar trabajos "vacíos", mientras se protegen los derechos de los estadounidenses, y mis ideas contra la crisis climática van a ser importantes.Si yo gano, no solo cambiará Texas, sino todo el país.