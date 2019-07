UAdeC contra la violencia digital

Ante las denuncias de acoso sexual y violencia digital que se han presentado en Coahuila y la misma Universidad Autónoma de Coahuila, la institución ofrecerá pláticas de orientación en sus preparatorias, escuelas y facultades.La Máxima Casa de Estudios emite recomendaciones para que las jóvenes estudiantes se protejan, prevengan y denuncien esos delitos, que en algunos casos pueden llevar al suicidio.El envío de mensajes sexuales, eróticos, así como de material íntimo, sean fotos o videos, por medio de teléfonos celulares y computadoras es un delito que puede castigarse con cárcel, de acuerdo con el Artículo 3 del Código Penal, informó Magdalena Jaime Cepeda, responsable del Programa de Equidad y Género de la UAdeC.“Es una práctica muy común, es un derecho que todo mundo tenemos, un derecho que tomes una fotografía y la mandes, pero se está chantajeando a la gente, y eso corre el riesgo de que entres al mercado de trata porque hay mucha venta de fotografías en el mercado negro, que van desde 50 pesos, entonces lo que queremos es prevenir para evitar situaciones”.“Tuvimos una chica en Monclova que se suicidó, hemos tenido la situación de Jurisprudencia, entonces queremos prevenir, evitar, que sepan las consecuencias. En bachillerato es donde más se hace, es más común que los chavos de prepa practiquen el pack porque están descubriendo su sexualidad”.El compartir mensajes, videos y fotos de carácter íntimo puede traer consecuencias negativas para la víctima.“Puede ser víctima de extorsión, puede bajar su autoestima, porque al compartirla empieza a hacer burla o le hacen bullying y, al chantajearla, pueden exigirle hacer más cosas. Si no tuvo alguna violencia física o sexual, la puede tener, queremos evitar eso”.“Esto puede llegar a hasta un suicidio, ya ha pasado en el país y ha pasado en Coahuila”.- Se recomienda guardar toda evidencia como links, screenshots, audios, mensajes o cualquier información que ayude a tener pruebas, y mantenerse alertas y tener ciberseguridad máxima en la protección de las cuentas en redes sociales.- Asimismo, limpiar o eliminar “amigos” que son desconocidos y no ceder a ciberchantajes o a la extorsión.- No tengas miedo, debes saber que tú no tienes la culpa, y que la violencia en línea existe, es el mensaje.- De igual manera, se recomienda informar a la Policía Cibernética de Coahuila y a personas de confianza sobre la situación que se enfrenta.- En tanto, si reciben un video o foto que expone la intimidad de las personas, las humilla o las vulnera, se pide no compartirlas para proteger la privacidad.- Las autoridades universitarias hacen un llamado a detener el daño al honor e intimidad sexual, la sextorsión, el ciberbullying y la pornografía.- Unidad Saltillo. Edificio G. Unidad Camporredondo, 414-99-36/37, 412-03-48.- Unidad Torreón. Bulevar Revolución e Ignacio Comonfort. 729-3201/5.