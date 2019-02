Uber, sin reporte por agresión de chofer a mujer

Uber México informó que hasta el momento no se ha recibido reporte por la agresión que sufrió una mujer a manos de un conductor de esta plataforma en la colonia Santa María, de Monterrey, Nuevo León.“Estamos al tanto de la información dada a conocer en medios y redes sociales respecto a un incidente en Monterrey. Tomamos con absoluta seriedad este tipo de información y estamos investigando para tomar las medidas pertinentes. De momento no hemos recibido un reporte relacionado a este caso”, detalla Uber México en un correo electrónico que llegó a esta redacción.En el mensaje, Uber México rechaza categóricamente cualquier tipo de situación que ponga en riesgo la seguridad de los usuarios registrados en la aplicación, particularmente, cualquier tipo de violencia contra las mujeres.“Ya estamos en contacto con las autoridades y tenemos total disposición de brindar información que pueda apoyar las investigaciones del caso, en cumplimiento con el marco legal”, se agrega en el texto.Cabe destacar que este jueves se dio a conocer que una mujer evitó ser víctima de una agresión sexual por parte de un conductor de Uber, pero resultó baleada en la pierna izquierda, cuando se desplazaba en un vehículo de esta plataforma por la colonia Santa María, de Monterrey.De acuerdo con la versión de la víctima, tomó la unidad, pero durante el trayecto el conductor intentó abusar de ella por lo que logró escapar sobre el Bulevar Antonio L Rodríguez.El chofer sacó una pistola y le disparó a la joven, quien herida alcanzó a llegar a un edificio en donde solicitó ayuda.Los guardias del edificio WeWork solicitaron una ambulancia por lo que no tardó en arribar una unidad de la Cruz Roja para asistirla.El presunto responsable de la agresión viajaba en un Tsuru blanco el cual ya era rastreado por las autoridades.La mujer no proporcionó una gran cantidad de datos debido a que cayó en una crisis de histeria.