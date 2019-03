Ubican a Morena tras organización de protestas

La manifestación convocada para hoy, en contra de los ajustes a la tarifa del transporte urbano, nunca fue un movimiento ciudadano o estudiantil; sino que se trata de un evento manipulado por el partido Morena.Javier Sánchez, uno de los servidores de la nación que se encarga de empadronar y manejar los programas sociales, utiliza los grupos de WhatsApp, que sirven de contacto con los beneficiarios; para convocarlos a que participen de la manifestación contra el transporte, incluso con un tono amenazante.Beneficiarios de los programas sociales del Gobierno federal, que se mostraron ofendidos por el condicionamiento, mostraron las conversaciones de los grupos que son manejados por Javier Sánchez, quien presume de ser influyente ante el Movimiento de Regeneración Nacional.“Va a haber una manifestación en contra del aumento del transporte público, junto con los estudiantes de la Ateneo, ¿quién nos apoya?”, cuestionó en diversos grupos que maneja.Bajo el número telefónico 552 670 7146, informó que la convocatoria es para este viernes en la tarde, donde se hará un recorrido hasta la Presidencia Municipal.El funcionario agregó en sus mensajes: “Es importante que me respondan. Si no responden automáticamente ustedes se darán de baja en el grupo. En serio, yo no me ando con cuentos”.Ante este tipo de mensajes, algunos beneficiarios lo cuestionaron si se trataba de una amenaza, otros simplemente confirmaron su asistencia.