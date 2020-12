Ubican a paciente Covid que huyó del IMSS; aún no hay denuncias

Escuchar Nota

Luis Durón | Diana Rodríguez | Saltillo, Coah.- El hombre contagiado con el Covid-19 que huyó de la Clínica Uno del Seguro Social ya fue ubicado por personal del hospital, se encuentra en su domicilio donde recibe atención médica.



De acuerdo con personal de la clínica, el hombre fue diagnosticado con sospecha de contagio del nuevo coronavirus la tarde de este lunes, al tener conocimiento de la noticia decidió huir del hospital.



El personal médico de inmediato se comunicó con los familiares del paciente y les notificaron el riesgo que representaba que anduviera en la calle, los familiares respondieron que el señor se encontraba ya en su domicilio y en aislamiento; su estado de salud es estable.



Por su parte, personal de la Fiscalía General del Estado informó que hasta el momento no se ha recibido denuncia relacionada con el caso, por lo que no pueden actuar de manera oficiosa.







Señalaron que el único delito que se pudiera configurar es el de peligro de contagio, pero tendría que ir la persona afectada a levantar la denuncia correspondiente para que se abra una carpeta de investigación al respecto.



Será recibido si requiere internamiento



Después de que se informara que el paciente sospechoso de Covid-19 que se fugó del Hospital General de Zona Nº 1 ya se encuentra localizado, estable y bajo aislamiento domiciliario, las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social informaron que en caso de que requiera ser internado sí podrán recibirlo nuevamente.



Esto a pesar de que no firmó su alta voluntaria y durante su huida agredió al personal médico que lo atendía tras negarse a ser ingresado al área Covid del nosocomio.



Además, las autoridades del IMSS señalaron que el seguimiento del estado de salud del paciente masculino se hará de manera particular y no por parte del instituto.